Kataklysm: veröffentlichen Visualizer-Video zu ihrer neuen Single „The Rabbit Hole“

Die US/französisch-kanadische Melodic-Death-Metal-Band Kataklysm hat in den letzten drei Jahrzehnten unermüdlich kraftvolle Klänge rund um den Globus verbreitet. Am 22. Mai präsentierte die Band ihren Fans einen neuen Track mit dem Titel The Rabbit Hole.

Seht euch das Visualizer-Video zu dem rebellischen Hymne The Rabbit Hole, das von Ingo Sporl bei Hard Media erstellt wurde, hier an:

Streamt The Rabbit Hole hier: https://kataklysm.bfan.link/the-rabbit-hole

Maurizio Iacono von Kataklysm äußert dazu: „The Rabbit Hole is the bands first stand alone single since the bands classic Iron Will track. As the world spins out of control and people search for purpose and truth, we felt questioning these things is something important to do, theres a lot of noise and lots of distortion these days, but always trust your gut and what is right vs what is forced fed, so why not put these thoughts to music, so while we wait for the next record, we decided to drop this heavy hitter, spread it an enjoy!“

Mit brutaler Ehrlichkeit und unaufhörlicher Kraft durchbricht der Song die Illusion von Kontrolle und fordert die Hörer auf, aufzuwachen, sich zu wehren und Widerstand zu leisten. Ein Soundtrack für die Desillusionierten – unerschrocken und unermüdlich. Der Song enthält Beiträge von Clemens Wijers von Carach Angren, der die ambienten Klänge und den Synthesizer-Bereich des Tracks gestaltet hat.

Die Single wurde Anfang dieses Jahres in den JFD Studios in Dallas, TX, in Studio City, CA, sowie in The Cabin in Orlando, FL, und Silver Black Studio in Laval, QC, Kanada, aufgenommen. The Rabbit Hole wurde von J-F Dagenais, dem eigenen Produzenten der Band, produziert, gemischt und gemastert.

