Xenos A.D.: streamen ihr komplettes Album „Reqviem For The Oppressor“

Am 23. Mai erschien das neuen Album Reqviem For The Oppressor von Xenos A.D. Die Band stellt ihren Fans den kompletten Album-Stream hier zur Verfügung:

Ihre unverwechselbare Mischung aus Kriegslyrik und unerbittlicher, halsbrecherischer Thrash-Metal-Attacke ist eine Hommage an die Götter des goldenen Zeitalters des Genres wie Slayer, Megadeth, Kreator, Exodus und Testament sowie an einige der Melodien und progressiven Tendenzen von Metal Church und Death Angel.

Thrash-Metal-Fans können sich über eine weitere Band freuen, die stolz ihre Metal-Flagge hochhält. Jetzt müsst ihr nur noch die rohe Kraft der Wut von Xenos A.D. erleben. Die Trackliste zu Reqviem For The Oppressor findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

