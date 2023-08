Final Strike: veröffentlichen Debütalbum „Finding Pieces“ am 24.11.2023

Power Metal-Stimme Christian Eriksson ist wieder da: Finding Pieces, das Debütalbum seiner neuen Band Final Strike, erscheint am 24.11.2023 über Reaper Entertainment und bietet alles, was sich Fans des Genres wünschen.

Bereits jetzt präsentiert die Band das Cover-Artwork des Debütalbums, welches von Emil Wickman erstellt wurde.

Christian kommentiert:

„Es geht los, nach drei Jahren harter Arbeit sind wir endlich bereit, unser Debütalbum Finding Pieces zu veröffentlichen. Es wird am 24. November erscheinen, und zwar als Vinyl, CD und digital auf allen Plattformen. Wir können es kaum erwarten, dieses Album mit euch allen zu teilen. Und um diesen Countdown zu starten, werden wir das wunderschöne Cover unseres Albums teilen, das von unserem Waffenbruder Emil Wickman gemacht wurde.“

Emil fügt hinzu:

„Wenn ich mir dieses Album anhöre, berührt es mich zutiefst. Das Cover spiegelt meine Emotionen gegenüber der Musik wider und ich bin sehr glücklich darüber, wie es geworden ist.“

Finding Pieces Tracklist:

1. Archers

2. Finding Pieces

3. Fly

4. Freedom

5. Heaven’s Falling Down

6. Oblivion

7. Restless Mind

8. Spark From The Dark

9. To The North

10. Turn Of The Tide

Die erste digitale Single Freedom wird am 15.09. veröffentlicht und kann bereits gesendet als „Pre-Save“ gesichert werden: https://lnk.to/FinalStrikeFreedom

Mehr zu Final Strike:

Vielen Power Metal-Fans ist Christian Eriksson bereits von seinen vorherigen Bands bekannt: Als Chrileon sang er von 2011 bis 2017 bei den Schweden Twilight Force und von 2017 bis 2020 bei der schwedisch-amerikanischen Formation NorthTale. Als er Letztere verlassen hatte, stand er an einem Scheidepunkt in seinem Leben. Sollte er weiterhin Musik machen oder doch lieber etwas ganz Anderes ausprobieren? Doch nach einer gewissen Zeit des Überlegens und der Selbstreflexion war die Entscheidung getroffen: Christian will es noch mal wissen – ein letzter Versuch mit einer klaren Prämisse soll es werden. Eine neue Band gründen und ein Album schreiben, das mit dem gleichen unbeschwerten Gefühl entstehen sollte, das ihn schon als Teenager durchströmte. Seine ehemaligen Kollegen Patrick Johansson (Schlagzeug) und Jimmy Pitts (Keyboard) waren sofort bereit, mit Christian eine neue Band zu gründen – fehlten also noch neue Mitstreiter für die Saiteninstrumente. Christian erinnerte sich an das Video eines Gitarristen, das er Jahre zuvor gesehen hatte, weil ihn die Spielweise des Saitenhexers an die Begeisterung und das Gefühl des jungen Yngwie Malmsteen erinnerte. Also rief er den aus Göteborg stammenden Martin Floberg kurzerhand an. Die Chemie zwischen den beiden Musikern stimmte, und schon hatten Final Strike ihren Gitarristen gefunden. Noch einfacher war es bei Bassist Jan Ekberg: Dieser hatte schon Wind davon bekommen, dass Christian eine neue Band zusammenstellte, und als das Telefon klingelte, war er entsprechend vorbereitet und sagte sofort zu.

Die komplettierten Final Strike schreiben hernach ihr Debüt Finding Pieces unter der Vorgabe, dass das Album genau so klingen soll, wie ihre siebzehnjährigen Ichs das Album gerne gekauft hätten. Frei nach dem psychologisch-philosophischen Motto „Die Perfektion liegt in der Imperfektion“ hat das Quintett die ursprüngliche Zielgebung verfolgt. „Final Strike ist genau das, wonach es sich anhört: der finale Schlag. Wir haben alle unsere Erfahrungen im Laufe des Lebens gesammelt und in einer gemeinsamen Vision vereint. Mit Material für eine langfristige Zukunft freuen wir uns darauf, unsere Arbeit mit euch zu teilen. Ein letzter Schlag, und dieser wird hart treffen“, erklärt Sänger Christian. Und so verwundert es nicht, dass Finding Pieces locker, leichtherzig und unbeschwert daherkommt. Hochmelodisch, aber nicht käsig, fokussieren sich die Schweden auf das, was Heavy beziehungsweise Power Metal ausmacht: Grooviges Riffing als Basis für ein äußerst melodisches Gitarrenspiel, das von treibenden Drums und Basslinien sowie den Gesamtsound wuchtig erweiternden Keyboard-Arrangements unterfüttert wird. Über allem thront die Stimme von Christian Eriksson, der sich nicht nur souverän wie ein junger Michael Kiske durch die hohen Tonlagen singt, sondern es ebenfalls geschafft hat, den Songs die anfangs erwähnte Unbeschwertheit zu vermitteln, die von Teenagern bis hin zu alten Hasen alle Fans des melodischen Power Metal begeistern wird.

Final Strike sind:

Christian Eriksson – Gesang

Patrick Johansson – Schlagzeug

Jimmy Pitts – Keyboard

Martin Floberg – Gitarre

Jan Ekberg – Bass

Final Strike online:

https://www.instagram.com/finalstrikeband/

https://m.facebook.com/Finalstrikeband