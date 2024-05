Marc Halupczok – Wacken – Populäre Irrtümer Und Andere Wahrheiten

Buchtitel: Wacken – Populäre Irrtümer Und Andere Wahrheiten

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 120 Seiten

Genre: Musik, Metal

Release: 31.03.2024

Autor: Marc Halupczok

Link: https://klartext-verlag.de/

Verlag: Klartext Verlag

Buchform: Taschenbuch, Klappenbroschur

ISBN-Nummer: 978-3-8375-2506-9

Wacken – Populäre Irrtümer Und Andere Wahrheiten wurde am 31.03.2024 über den Klartext Verlag als Klappenbroschur veröffentlicht. Das Buch über Metal, Matsch und Muskelkater kommt auf 120 Seiten. Geschrieben wurden die Story von Marc Halupczok. Geboren wurde Marc am 29.12.1975 in Gifhorn und hat sich als deutscher Schriftsteller und Journalist in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Besonders bekannt ist er für seine Tätigkeit als freier Mitarbeiter beim deutschen Musikmagazin Metal Hammer. In seiner journalistischen Arbeit zeichnet er sich durch einen satirischen und zynischen Stil aus, mit dem er Bands, Fans und Festivals des Heavy-Metal-Genres pointiert darstellt. Unter seinem bürgerlichen Namen sowie dem Pseudonym Till Burgwächter hat Marc Halupczok bereits über 20 Bücher veröffentlicht, die seine vielseitige Auseinandersetzung mit kulturellen und musikalischen Themen widerspiegeln. Mit Wacken – Populäre Irrtümer Und Andere Wahrheiten springt er zum größten deutschen Metal Festival, um seine Gedanken in über 40 Kapitel zu formen.

Die Story von Wacken – Populäre Irrtümer Und Andere Wahrheiten:

Jedes Jahr im August bricht das Wacken Open Air, bekannt als das größte Heavy-Metal-Festival weltweit, seine eigenen Rekorde. Die Karten für das Open Air in Schleswig-Holstein, kurz W:O:A genannt, sind regelmäßig innerhalb von Minuten vergriffen, und 75.000 Fans verwandeln das kleine Dorf in ein Heavy Metal Tollhaus. Aber wie fing alles an? Welche Bands standen 1990 in der legendären „Kuhle“ auf der Bühne? Wie entwickelte sich die enge Verbindung zwischen den Dorfbewohnern und der internationalen Metal-Gemeinschaft? Was steckt zum Beispiel hinter dem ungewöhnlichen Auftritt der Höhner? Dieses Buch von Marc Halupczok beleuchtet die berühmtesten Stars und Live-Acts und taucht tief in die zahlreichen, oft schrägen Anekdoten ein, die sich um das Open Air und seine Anhängerschaft ranken.