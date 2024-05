Disillusion: „Back To Times Of Splendor (20th Anniversary)“ ist jetzt erschienen

Disillusion, Deutschlands bestgehütetes Progressive-Metal-Geheimnis, haben ihr von Kritikern hochgelobtes Album Back To Times Of Splendor in einer 20th Anniversary Re-issue-Edition am 29. April über Metal Blade Records neu veröffentlicht.

Das Album wurde von Tony Lindgren in den Fascination Street Studios neu gemastert und enthält zwei Bonus-Live-Tracks sowie die The Porter-EP aus dem Jahr 2002, die noch nie zuvor auf Vinyl veröffentlicht wurde.

Eine zweite Kostprobe aus der Neuauflage gibt es jetzt mit dem Song Alone I Stand in Fires (Remastered 20th Anniversary Edition) hier zu hören:

In die erste Single And the Mirror Cracked (Remastered 20th Anniversary Edition) kann hier reingehört werden: youtu.be/2kdBoS_-L6I

Formate:

Digipak CD

Digital Album

Gatefold 2LP:

– Black Vinyl

– Apricot Marbled (500x Kopien)

– Color in Color (200x Kopien)

– Maroon Marbled (300x Kopien – Band Exclusive

Mehr Infos zu Disillusion (inklusive der Tourtermine für 2024) und Back To Times Of Splendor – 20th Anniversary findet ihr hier:

Weitere Disillusion Live-Termine:

04.-07.09.2024 Atlanta, GA (USA) – ProgPower USA

progpowerusa.com

