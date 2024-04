Hellfire Over Ilsenburg Pt. II am 16.03.2024 in Ilsenburg

Eventname: Hellfire Over Ilsenburg Pt. II

Bands: Cock Pit, Akantophis, Abglanz

Ort: Haus der Vereine, Mühlenstraße 14, 38871 Ilsenburg (Harz)

Datum: 16.03.2024

Kosten: VVK 12,00 €, AK 15,00 €

Genre: Black Metal, Death Metal, Death Grind, Progressive Metal

Besucher: 205

Link: Hellfire Over Ilsenburg (Facebook) & Hellfire Over Ilsenburg Pt. II

Setlisten:

Cock Pit

Akantophis

Abglanz Fickwicht Cockroach Kot Unterm Fingernagel Roadkill Ronny Lattenschaften Hecktisch Übern Ecktisch BM BOP Defloration Amputation Hot Bazookas 2 Niagara Squirt Ressab Ballern Am Tropf Soldaten Die Zeit Ist Reif Endloser Weg Programm Mensch Staub Schatten Ruins From The Depth Temple Of The Fallen Leaves The Ride Of The Witches Enter The Gates Pale Shadows Call Of The Woods The Darkest Path

Das ist er also, der 2. Teil … Auch in diesem Jahr heißt es im schönen Ilsenburg wieder #eswirdlautamfußedesbrockens – beim Hellfire Over Ilsenburg.

Die Crew um Veranstalter Svenner hat geladen und etwas mehr als 200 Metalfans sind ins ehrwürdige Ilsenburg gekommen, um in der Nähe vom schönen und mit Mythen behafteten Ilsetal eine weitere Ausgabe der Hellfire-Reihe zu erleben. Es wird also wieder richtig laut am Fuße des Brockens.

Cock Pit aus Quedlinburg eröffnen den Abend recht pünktlich und erweisen sich als Glücksgriff. Cock Pit über sich selbst: „Aus der fixen Idee um und Sänger Dirk aka „Joe Kotzer“ wird schnell mithilfe von Holgore am Schlagzeug und Satti an der Gitarre Cock Pit aus Quedlinburg.“

Seither machen sie Groovy MemeGrind mit bekloppten Texten, einer Prise Witz und getreu dem Gründungsmotto: „ordentlich Party“. Musikalisch verwursten Cock Pit eine Mischung aus der Musik, die die Bandmitglieder alle gern hören: Grind, Hardcore, tiefes Grooviges und dazu eine Prise Beatdown. Und genau das hat das sympathische Trio beweisen und transportiert die Freude auch an diesem Abend. Die Fans sind sofort dabei, haben ihren Spaß und honorieren den Auftritt der Quedlinburger.

Blackened Extreme Metal aus dem Harz. Genauer aus dem Ilsetal und schon seit so vielen Jahren ein Begriff in der Harzer Metal-Szene und bekannte Gesichter auch aus diversen anderen Formationen, die dem Harzer Konglomerat entsprungen sind. Akantophis gründeten sich 1998 und nach einer Schaffenspause gab es 2017 das Comeback der Ilsenburger, die mittlerweile auch eine neue Scheibe aufgenommen haben, die demnächst veröffentlicht wird. Die Songs sind sehr progressiv und absolut etwas für Liebhaber mitunter vertrackter und nicht sofort nachvollziehbarer Phasen in den Songs. Das Quartett schafft es, live zu überzeugen, eine mystische Atmosphäre zu erzeugen und die Fans vor der Bühne mitzuziehen. Mitzuziehen in einen Bann voller Schwere, Wehmütigkeit, Schmerz und Kälte.

Die sich im Herbst 2020 gegründete Harzer Black Metal Band Abglanz aus Goslar beschäftigt sich thematisch mit der mystischen Seite der Natur und deren Einfluss auf das menschliche Individuum. Inspiration schöpft der Vierer dabei aus den tiefen, dunklen Wäldern und der schroffen Gebirgswelt ihrer Harzer Heimat sowie aus dessen Mythen und Sagen. Aber auch der Schattenseite der verdarbten, kranken Seele des Menschen selbst kommt große Bedeutung ihrer Inhalte zu. So schaffen Abglanz mit ihrer Musik sphärische, dunkle Klänge, die ihre Einflüsse teils treibend atmosphärisch, teils aggressiv rasend widerspiegeln und untermalen. Als dritte Band an diesem Abend und als würdiger Headliner kreieren Abglanz genau in diesem Sinne eine derart wuchtige und energiegeladene Show, die das Haus der Vereine zum Kochen bringt, die keine Gefangenen macht und mehr als nur zufriedene Fans hinterlässt.

Auch an diesem Abend zeigt die Metal-Community einmal mehr, dass ihr Herz nicht nur für harte Riffs und donnernde Drums schlägt, sondern auch für den guten Zweck. In einer beeindruckenden Demonstration von Solidarität und Mitgefühl schließen sich die Organisatoren des Hellfire Over Ilsenburg (HOI) und des Heimburger Metal Nacht (HMN) Festivals zusammen, um eine karitative Spendenaktion zu starten.

Kay, einer der beiden Köpfe hinter dem HMN-Festival, und Svenner, der Chef des HOI-Teams, rufen gemeinsam zur Unterstützung auf. Die beiden Veranstalter sind keine Unbekannten in der Szene und ihr Aufruf zur Spendenaktion stößt auf offene Ohren und Herzen bei den anwesenden Fans. Bereits im Vorjahr wurde eine ähnliche Initiative gestartet, die viele bewegte und zeigte, wie engagiert und empathisch die Metal-Gemeinschaft ist. Solche Aktionen sind ein Zeichen dafür, dass Metalfans weit mehr verbindet als nur die Liebe zur Musik.

Das Hellfire Over Ilsenburg Pt. II ist nun in den Büchern, und die Resonanz könnte nicht positiver sein. Mit beeindruckenden Shows der Bands Cock Pit, Akantophis und Abglanz sowie einem mitunter internationalen Publikum, das die Vielfalt und Weltoffenheit der Metalszene widerspiegelte, beweist diese Konzertreihe einmal mehr, dass Metal weit über die Grenzen der Musik und Genregrenzen hinausgeht – es ist eine Lebenseinstellung.

Die Vorfreude auf die Zukunft und vor allem auf die Zukunft des Hellfire Over Ilsenburg und den dritten Teil der Eventreihe, Pt. III im Jahr 2025 ist bereits heute schon groß. Die ersten beiden Bands sind bestätigt und der offizielle Flyer ist auch bereits online. Mehr Infos werden dazu folgen.