Ponte Del Diavolo: kündigen zweite Etappe der europäischen „Fire Blades Of The Tomb Tour“ an

Mit Schatten als Zepter und Dunkelheit als Domäne tauchen Ponte Del Diavolo einmal mehr aus den stygischen Tiefen auf, um ganz Europa in ihren Bann zu ziehen. Verstrickt in die Geheimnisse ihres Handwerks, wird dieses esoterische Ensemble die Bühne mit Fire Blades Of The Tomb Tour Part II entflammen, ihrer mit Spannung erwarteten Tournee, die diesen Herbst beginnt.

Geboren im kalten, trostlosen Winter 2020 in Turin, haben Ponte Del Diavolo schon immer an der Peripherie des Bekannten und des Arkanen existiert. Entstanden aus den Essenzen von Erba Del Diavolo, Kratom, Nerium, Segale Cornuta und Krhura Abro, hat das Quintett ein gewaltiges Klanggebäude errichtet, in dem es seine Alchemie aus Doom/Black Metal mit modernen, unkonventionellen Einflüssen pflegt. Ihr Debütalbum Fire Blades from the Tomb ist ein Zeugnis dieser Synthese – eine gefährliche Reise durch Darkwave, Post-Punk und ein stürmisches Meer aus zwei Bässen.

Bereitet euch darauf vor, erneut in die dunklen Künste Italiens einzutauchen, wenn Ponte Del Diavolo auf dieser Tournee mit den folgenden Daten in die Annalen des Modernen Metal eingehen:

Europäische Tourdaten:

16. August: Francavilla Al Mare, IT @ Frantic Fest

06. September: Torino, IT @ Ziggy Club

11. October: Nijmegen, NL @ Soulcrusher

12. October: Bologna, IT @ Arcanum Fest

06. December: TBA @ TBA

07. December: Berlin, DE @ De Mortem Et Diabolum

Fire Blades From The Tomb erschien am 16. Februar 2024 bei Season of Mist und ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen und in physischen Formaten erhältlich!

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– Deluxe CD Digipak

– 12″ Vinyl Gatefold – Black

– 12″ Coloured Vinyl Gatefold – Gold & Black Marbled

Style: Doom, Black Metal, Darkwave

FFO: Electric Wizard, Darkthrone, The Devil’s Blood

Bestellung: https://redirect.season-of-mist.com/PonteFireBlades

Streamen: https://orcd.co/firebladesfromthetombpresave

Die Trackliste von Fire Blades From The Tomb findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (Vollansicht hier):

Neu in dieser Legion ist Krhura Abro, eine geisterhafte Hand, die eine der beiden infernalischen Bassgitarren steuert. Krhuras Einsatz, wie er im rohen und ursprünglichen La Razza Doppelbass-Playthrough gezeigt wird, markiert ein neues Kapitel der Schwere und Tiefe, das den bereits abgrundtiefen Sound der Band weiter verdunkelt. Wenn sich der zweite Bassist ihrem Marsch durch Europa anschließt, wird die Resonanz jenseits des Begreifbaren sein – eine Symphonie aus tiefgründigen, gutturalen Schreien, angetrieben vom mächtigen Fundament ihres Doppelbass-Rituals.

Seht euch das Video zu La Razza hier an:

Ponte Del Diavolo online:

