Karg: neues Album erscheint im April

Karg haben ihre erste Single Findling aus dem kommenden Album Marodeur veröffentlicht, das am 18. April 2025 über AOP Records erscheinen wird.

Seht euch das Video zu Findling hier an:

Karg wurde im Sommer 2006 als Ein-Mann-Projekt gegründet. Zwischen 2010 und 2014 wurde Karg zu einer vollwertigen Band geformt und spielte Konzerte, offiziell in Deutschland, Österreich und Mitteleuropa. In den Jahren bis 2018 wurde Karg, wie in den Anfängen, als Ein-Mann-Projekt geführt, daraus entstanden mehrere Alben.

Mit der Veröffentlichung des sechsten Studioalbums Dornenvögel feierten Karg ihre Wiedergeburt als Live-Band für ein paar spezielle Termine in 2018 / 2019. Ihre erste richtige Tour zur Unterstützung ihres 7. Albums Traktat fand im Februar 2020 statt. Seitdem und in den Jahren der Pandemie haben Karg die EP Resilienz und die Alben Resignation und Marodeur aufgenommen, wobei letzteres am 18. April über AOP Records veröffentlicht wird, das erste Album von Karg, das als Kollektiv geschrieben wurde. In der Veröffentlichungswoche von Marodeur wird die Band zusammen mit Harakiri For The Sky und dem Schweizer Trio E-L-R eine kurze Album-Release-Tour durch Europa spielen. Weitere Informationen zu den Terminen werden folgen.

Der Musikstil von Karg ist eine furiose, hysterische Mischung aus atmosphärischem Black Metal und einer großen Portion Post Rock, mit Einflüssen aus Grunge, Shoegaze und Post Punk.

Die Einflüsse aus anderen Genres als dem Black Metal haben sich in den letzten Jahren immer mehr entwickelt, waren aber in verkürzter Form von Anfang an vorhanden. Textlich ging es bei Karg schon immer um die eher melancholischen Seiten des Lebens, wie z.B. zerbrochene Beziehungen, verlorene Liebe, Entfremdung, Drogenmissbrauch, Verlust oder Selbstmordgedanken und Depressionen.

Die Trackliste zu Kargs kommenden Album .Marodeur findet ihr hier im Time For Metal Release-Kalender:

Karg online:

https://www.facebook.com/kargband/