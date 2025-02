Sijjin: veröffentlichen ersten Song vom kommenden Album

Hört und seht, all ihr Anhänger des düstersten aller Metals, die Zeit ist endlich gekommen.

Vier Jahre nach dem Erscheinen von Sumerian Promises kehren Sijjin mit ihrem zweiten Werk Helljjin Combat zurück, das am 25.04.2025 über Sepulchral Voice Records veröffentlicht wird.

Seht euch das erste Video zu Five Blades hier an:

Das deutsch-baskische Trio ist in absolute Tiefen vorgedrungen und hat seinen Fokus auf die vorsintflutlichste Variante des Death Metal gerichtet, während es ein Derivat des bösen Thrashs mit äußerst böser Absicht hervorbringt. Das Album beschwört sein eigenes Leben voller satanischer Bilder, teuflischer Ausschweifungen und biblischem Fatalismus. Sijjin folgen dem festen Pfad, den sie einst eingeschlagen haben, wenden sich aber endgültig dem Süden des Himmels zu.

Live aufgenommen in den BlackStorm Studios in Karrantza, Baskenland, strotzen die neuen Songs vor satanischer Energie, zahllosen Tempowechseln, abartigen Wendungen, einer anspruchsvollen instrumentalen Leistung und Riffs, die einen direkt an den tiefsten Punkt der Hölle ziehen. Obendrein mit abgrundtiefer Kraft gesegnet, wie es scheint, klang Gerickes Gesang noch nie so rau und bösartig wie auf Helljjin Combat, oder um es einfach auszudrücken, dirty as fuck. Ausgestattet mit einer authentischen und völlig trockenen 80er-Jahre-Analog-Produktion, stürmt die Platte wie gefallene Engel die Gewölbe im hohen Himmel.

Im krassen Gegensatz zu den Tracks auf Sumerian Promises konzentriert sich Sijjins neuere Richtung auf umfangreichere Songstrukturen, wie sie von den Paten des Metal-Wahnsinns Mitte der 80er Jahre praktiziert wurden, und erinnert an so berüchtigte Namen wie Infernäl Mäjesty, Nasty Savage, Possessed, ganz frühe Slayer oder Megadeth.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Trio von Sijjin bei seinem Kampf in der Hölle einmal mehr bewiesen hat, dass es der Dreizack in der linken Hand des Teufels ist.

So möge es sein!

Helljjin Combat – Trackliste:

1. Fear Not The Tormentor

2. Dakhma Curse

3. Trance Of The Mummified

4. Death Opens The Grave

5. Religious Insanity Denies Slavery

6. Horrific Distortions

7. Five Blades

8. The Southern Temple

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Sijjin – Besetzung:

Malte Gericke – Bass, Gesang

Iván Hernández – Schlagzeug

Ekaitz Garmendia – Gitarren

Sijjin online:

https://sijjin.bandcamp.com/album/helljjin-combat