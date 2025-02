Hangman’s Chair: veröffentlichen neues Visualizer-Video zu „The Worst Is Yet To Come“

Vergangenen Donnerstag veröffentlichen die französischen Doom-Metal-Pioniere Hangman’s Chair ihren neuen Visualizer zu The Worst Is Yet To Come. Es ist der zweite Song aus ihrem brandneuen Album Saddiction, das am 14. Februar über Nuclear Blast veröffentlicht wurde.

Die Band kommentiert den Visualizer wie folgt: „This video was shot on a phone during a ride through Paris on the suburb train. No filters, no enhancements — just the stark, depressing reality of the suburbs. A raw, unpolished glimpse into solitude, monotony, and the quiet weight of city life.“

Seht euch den Visualizer für The Worst Is Yet To Come hier an:

Saddiction hier bestellen/streamen: https://hangmanschair.bfan.link/saddiction.ema

Mehr Infos zu Hangman’s Chair und ihrem brandneuen Album Saddiction findet ihr hier.

Unser TFM-Redakteur Juergen S. hat das Album für euch rezensiert. Seht euch seine Meinung zu Saddiction hier an:

Julien Chanut – Gitarre

Cédric Toufouti – Gitarre, Gesang

Mehdi Thepegnier – Schlagzeug

Clément Hanvic – Bass

