Slipknot: kündigen weitere Headline-Show in Frankfurt für den 19.06. an

Nachdem Slipknot ihre Dezember-Tour zum 25-jährigen Bandjubiläum restlos ausverkauft haben und sie als favorisierter Mainstage-Headliner bei Rock Am Ring und Rock Im Park 2025 bestätigt wurden, kündigte die Band bereits zwei exklusive Headline-Open-Air- Konzerte für den 10. Juni auf der Expo Plaza in Hannover und am 23. Juni in der Waldbühne Berlin an. Aber nicht genug, denn jetzt geben Slipknot bekannt, dass sie eine Zusatzshow am 19. Juni in Frankfurt in der Festhalle spielen werden.

Die Fans dürfen sich auf außergewöhnliche, intensive Live-Performances und den wuchtigen Sound freuen, für den Slipknot stehen. Die Locations bieten dabei die perfekte Kulisse, um die energiegeladene, visuell beeindruckende Show und packende Bühnenpräsenz der Band live zu erleben.

Mit über 25 Jahren Bandgeschichte und unzähligen preisgekrönten Alben zählen Slipknot zu den einflussreichsten Metal Acts unserer Zeit. Ihr einzigartiger Sound, ihre fesselnden Live-Performances und die markanten Masken haben Millionen von Fans weltweit begeistert und die Musikszene nachhaltig geprägt. Die Band kombiniert diverse musikalische Elemente und ist für komplexe Rhythmen, tiefe Gitarrenriffs, treibende Percussions und düstere Texte bekannt. Diese Shows werden zweifellos zu den Highlights des Konzertjahres 2025 gehören.

Slipknot live:

10.06.2025 (DE) Hannover, Expo Plaza

19.06.2025 (DE) Frankfurt, Festhalle

23.06.2025 (DE) Berlin, Waldbühne

Der Vorverkauf für die Slipknot Frankfurt Zusatzshow startet am Freitag, dem 28. Februar 2025 um 10:00 Uhr.

Tickets sind hier erhältlich: www.prk-dreamhaus.com/talent/slipknot

Slipknot online:

Instagram | Facebook