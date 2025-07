Slipknot: kündigen Deluxe Edition ihres legendären selbstbetitelten Debütalbums an

Slipknot kündigen die Slipknot (25th Anniversary Edition) an – ein Deluxe-Reissue ihres ikonischen, selbstbetitelten Debüts, das die Band 1999 schlagartig ins Rampenlicht katapultierte. Diese Sonderedition feiert nicht nur den Albumrelease, sondern dokumentiert auch den kreativen Ausnahmezustand, in dem sich die neun Musiker aus Iowa damals befanden: Vom gerade erst gesignten Metal-Newcomer zur unaufhaltsamen kulturellen Naturgewalt, die das Genre für eine ganze Generation neu definierte.

Die 25th Anniversary Edition erscheint am 5. September 2025 digital und physisch über Roadrunner Records. Bereits jetzt ging eine streng limitierte Spezialversion direkt an die Fans – 100 Exemplare mit „blood filled“ Vinyl. Innerhalb von Sekunden ausverkauft, legte das Set prompt den Server lahm. Ab sofort ist ein 6LP-Box-Set auf blood-splattered Vinyl (limitiert auf 1899 Stück) vorbestellbar, dazu 2LP, 2CD sowie digitale Versionen auf allen Streamingplattformen.

Je nach Format enthält das Re-Issue das von Ross Robinson produzierte Originalalbum, ergänzt um Aufnahmen, die bislang nur der Band und ihrem engsten Umfeld bekannt waren – direkt von den Originalquellen: unveröffentlichte Takes, alternative Versionen und Mixe aus SR Audio, Indigo Ranch u.v.m., darunter Testmixe anderer Produzenten. Diese Edition ist nicht nur eine Zeitkapsel der Entstehungsgeschichte eines ikonischen Albums, sondern zeichnet auch minutiös nach, wie Slipknot zu der Band wurde, die heute die Bühnen der Welt beherrscht.

Zeitgleich veröffentlicht die Band das bisher unveröffentlichte Demo von Prosthetics, das vor den Aufnahmen in Indigo Ranch entstand – und später in überarbeiteter Form seinen Platz auf dem Debütalbum fand. Jetzt bei Prosthetics (Demo) reinhören hier .

So sehr das Debütalbum die Grundlage legte, so entscheidend war auch die Live-Wucht von Slipknot im Jahr 1999. Wer damals auf einem ihrer frühen Gigs war, hat garantiert nicht vergessen, was da los war. Die erste Welttournee wurde schnell zur Legende – das Momentum unaufhaltsam. Mundpropaganda verbreitete sich wie ein Virus.

LP 1: Slipknot – Tracklist

Das bahnbrechende Debütalbum von Slipknot.

Side 1

1- 742617000027

2. (Sic)

3. Eyeless

4. Wait And Bleed

5. Surfacing

6. Spit It Out

7. Tattered And Torn

8. Me Inside

Side 2

1. Liberate

2. Prosthetics

3. No Life

4. Diluted

5. Only One

6. Scissors

LP 2 & 3: Indigo Ranch Mixes – Tracklist

Die legendären Mixe aus den Indigo Ranch Studios. 1999 nahm die Band dort in Malibu ihr Debüt auf – diese rauen Rough-Mixe fangen den ungeschliffenen Vibe der Originalsessions vor Ross Robinsons finalem Mix ein.

Side 1

1. (Sic)

2. Eyeless

3. Surfacing

4. Tattered And Torn

Side 2

1. Only One

2. Liberate

3. Suck These Nuts (Get This)

4. Killing Leslie

Side 3

1. Me Inside

2. Wait And Bleed

3. No Life

4. Interloper (Diluted)

Side 4

1. Spit It Out

2. Eeyore

3. Scissors

LP 4: Demos & Alternate Mixes – Tracklist

Side 1 – Demos:

Die ursprünglichen Demos, aufgenommen vor den Studioaufnahmen mit Ross Robinson. Teile davon wurden später direkt in die finalen Albumversionen integriert.

1. Wait And Bleed (Demo)

2. Snap (Demo)

3. Interloper (Demo)

4. Despise (Demo)

5. Only One (Demo)

6. Me Inside (Demo)

7. Prosthetics (Demo)

Side 2 – Testmixe:

Testmixe von Jay Baumgardner und Ulrich Wild – zwei renommierte Produzenten, die vor dem finalen Mix ihre eigenen Takes einreichten.

1. Surfacing (Jay Baumgardner Mix)

2. Only One (Jay Baumgardner Mix)

3. No Life (Jay Baumgardner Mix)

4. (Sic) (Ulrich Wild Mix)

5. Purity

6. Eeyore

LP 5 & 6: Live – Tracklist

Nur wenige Monate nach ihrem Debüt ging die Band auf Tour. Diese Liveaufnahmen zeigen Slipknots rasanten Aufstieg: vom Clubgig im 1200er-Webster Theater in Hartford im Jahr 1999 bis hin zu großen Bühnen in Großbritannien und Iowa im Jahr 2000.

Side 1

1. Wait And Bleed (Live in Hartford 1999)

2. Surfacing (Live in Hartford 1999)

3. Purity (Live in Hartford 1999)

4. Spit It Out (Live in Hartford 1999)

5. Eeyore (Live in Hartford 1999)

Side 2

1. (Sic) (Live in UK 2000)

2. Eyeless (Live in UK 2000)

3. No Life (Live in UK 2000)

4. Eeyore (Live in UK 2000)

5. Liberate (Live in UK 2000)

Side 3

1. Purity (Live in UK 2000)

2. Prosthetics (Live in UK 2000)

3. Spit It Out (Live in UK 2000)

4. Wait and Bleed (Live in UK 2000)

5. Get This (Live in UK 2000)

Side 4

1. Surfacing (Live in UK 2000)

2. Me Inside (Live in UK 2000)

3. Scissors (Live in Iowa 2000)

*Exklusiv im Box-Set enthalten

Diese Jubiläumsausgabe enthält Konzertaufnahmen, die dieses chaotische erste Jahr rahmen. Das Konzert von 1999 im kleinen Webster Theater in Hartford, Connecticut, zeigt die rohe Energie der Anfangszeit, während die UK-Shows von 2000 dokumentieren, wie Slipknot diese Intensität auf die große Bühne übertrugen. Die Mitschnitte stammen direkt vom Digitalband des FOH-Soundboards, wurden zum ersten Mal neu abgemischt und gemastert – ausgewählt von der Band persönlich, um die wilde Frühphase so authentisch wie möglich einzufangen.

Jetzt ist es an der Zeit, diese Aufnahmen mit der Welt zu teilen.

