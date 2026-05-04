Siiickbrain: veröffentlicht neue Single/Video „Filthy“ (feat. Fetish)

Siiickbrain ist zurück mit ihrer neuen Single Filthy (feat. Fetish), inklusive eines Begleit-Musikvideos. Der Track ist ab sofort über Nowhere Recordings in Kooperation mit Pale Chord / Rise Records / BMG verfügbar.

Filthy ist die dritte Single aus ihrem kommenden zweiten Album Houndstooth, das am 3. Juni erscheinen wird. Damit setzt Siiickbrain ihre erfolgreiche Serie fort – nach Palo Santo, Murky Water und ihrer jüngsten Kollaboration mit Skrillex auf dessen EP Kora.

Das Begleitvideo, inszeniert von Afanasii Chavdarid, spiegelt die mitreißende Energie des Tracks wider. Es beginnt mit Siiickbrain, die in einem vintage-japanischen Sportwagen an einer Tankstelle vorfährt, bevor Fetish hinzustößt. Das Video zeigt Hochgeschwindigkeits-Drifts auf einem verlassenen Gelände, die beiden auf dem Fahrzeug und Szenen, in denen sie sich gemeinsam fertig machen – bis eine Explosion hinter ihnen ein Feuer entfacht. Während die Flammen den Hintergrund verschlingen, tanzen Siiickbrain und Fetish vor dem Inferno und verkörpern so den furchtlosen, unberechenbaren Geist des Songs.

„Filthy verwandelt für mich Wut in Macht. Die Texte sollen das Gefühl vermitteln, die Kontrolle von Männern zurückzuerobern, die Frauen ausbeuten, und Gewalt in einen Akt der Reflexion umzudeuten. Dieser Song passt perfekt zu der Erforschung von Dualität auf meinem Album, bei der Sanftmut und Brutalität koexistieren und das schlichte Überleben zu einer eigenen Form von Stärke und Ermächtigung wird. Mit einem frischen, mitreißenden Beat ist dies ein weiterer Song für die hot girls“, sagt Siiickbrain.

Filthy ist ein weiterer Baustein der kompromisslosen Welt, die Siiickbrain mit ihrem kommenden Album Houndstooth aufbaut. Der Track verbindet ihre kathartische Erzählweise und zurückhaltende Gesangsperformance mit dröhnenden 80s, die eine unheimliche Atmosphäre erzeugen. Die Spannung weicht Fetishs scharfem, energiegeladenem Rap-Flow, während die beiden mit befehlender Präsenz Vers für Vers wechseln und eine rohe, selbstbewusste Energie ausstrahlen, die die Grenze zwischen Kontrolle und Chaos verwischt. Die Dualität des Songs fängt sowohl Gelassenheit als auch Reibung ein und unterstreicht den emotionalen Wechsel zwischen Anziehung und Abstoßung, der im Mittelpunkt von Siiickbrains Kunst steht.

Houndstooth – Trackliste:

1. Intro

2. Palo Santo

3. Control

4. Flesh

5. Filthy feat. Fetish

6. Delicate

7. I Like

8. Murky Water

9. I Woke Up Alive

10. Her

11. Loser

12. Dirty Laundry

13. Fawn

Siiickbrain ist eine vielseitige, genreübergreifende Künstlerin, deren Persönlichkeit untrennbar mit ihrer Kunst verbunden ist. Sie verschmilzt Musik, Mode und visuelle Identität zu einer einzigartigen kreativen Welt. Mit einer Mischung aus experimentellem Pop, Alternative, Hip-Hop, Industrial und elektronischen Einflüssen trotz sie jeder Kategorisierung. Ihr furchtloses Auftreten hat die Aufmerksamkeit von Rick Rubins American Songs erregt und ihr Kooperationen und offizielle Kollaborationen in verschiedenen Welten eingebracht – von Skrillex bis Willow.

Siiickbrain online:

https://www.instagram.com/siiickbrain/