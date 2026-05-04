Black River Delta: kündigen Deutschland-Tour für Herbst 2026 an

Das schwedische Alt-Blues-Rock-Quartett Black River Delta kehrt im Herbst 2026 nach Deutschland zurück. Nach Auftritten beim Freak Valley Festival und Baltic Open Air sowie Supportslots für Myles Kennedy bringen sie ihren unverwechselbaren Sound aus dreckigen Riffs, treibenden Rhythmen und traurigschönen Texten zurück auf die deutschen Clubbühnen.

Fünf Jahre nach ihrem letzten Album melden sich Black River Delta laut und rough wie eh und je zurück. Die Herbsttermine in Deutschland sind nur der Auftakt für ein Jahr ganz im Zeichen von Black Delta River: Auf den sozialen Medien werden wir aktuell mit vielen Eindrücken aus ihrem Studio auf die Reise zum nächsten Studioalbum, das dieses Jahr via Despotz Records erscheinen soll, mitgenommen. Es scheint, als würden sie auf dieser Tour den einen oder anderen neuen Song mit im Gepäck haben.

Black River Delta – Tour 2026

23.10.2026 Husum – Speicher

24.10.2026 Hamburg – Nochtwache

26.10.2026 Frankfurt – Das Bett: Live Music Club

27.10.2026 Köln- Blue Shell

28.10.2026 Berlin – Mikropol

Über Black River Delta

Das Alt-Blues-Rock-Quartett Black River Delta wurde 2014 in Bollnäs, einer kleinen Stadt im Norden Schwedens gegründet. Die Band nahm ihr Debütalbum Devil On The Loose (2016) in einer Waldhütte mit komplett geliehenem Studio-Equipment auf. Der Sound der Band ist beeinflusst von Blues- und Rockkoryphäen wie Robert Johnson, R.L. Burnside, The Black Keys und Black Rebel Motorcycle Club sowie den Gitarrenhelden Jimi Hendrix und Stevie Ray Vaughan, die ihre Teenagerjahre entscheidend mitprägten. Aus diesen Einflüssen entwuchs mit den Jahren der unverwechselbare Soundmix von Black River Delta, randvoll mit dreckigen Riffs, mitreißenden Rhythmen und traurigschönen Texten.

Ihr zweites Album Vol. II (2018) fiel Blues-Legende Joe Bonamassa in die Hände, der es zu einem der besten Alben des Jahres erklärte und die Band auf sein jährliches Kreuzfahrtfestival Keeping the Blues Alive einlud. Es folgten Touren quer durch Europa und Nordamerika, darunter Supportslots für Myles Kennedy. Das dritte Album Shakin‘ (2021) klang deutlich härter, rockiger, ja schneller und kantiger als je zuvor. Fast als hätte das intensive Tourleben den Rohdiamanten zur Perfektion geschliffen. Mit Auftritten beim Freak Valley Festival, Baltic Open Air und Konzerten in Deutschland, Großbritannien, Italien und darüber hinaus haben Black River Delta eine treue Fangemeinde aufgebaut, die von der Energie dieser Band nicht genug bekommen kann.

Black River Delta online:

https://www.facebook.com/BlackRiverDelta

https://www.instagram.com/blackriverdeltaofficial/