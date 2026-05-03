Sleeping In Silence: Durchbruch mit Singles, Filmauftritten und prominenter Kollaboration

Die Alternative-Metal-Band Sleeping In Silence sorgt aktuell international für Aufmerksamkeit. Gegründet wurde das Projekt Anfang 2022 von dem Session-Musiker und Horrorfilm-Produzenten Denny Kidd, nachdem persönliche Schicksalsschläge den kreativen Anstoß lieferten. Was zunächst als Solo-Projekt begann, entwickelte sich rasch zu einer fünfköpfigen Live-Band mit regelmäßigen Auftritten und wachsender Fanbasis.

Musikalisch verbindet die Gruppe Elemente aus Alternative Metal, Nu Metal, Metalcore und Hip-Hop zu einem intensiven, emotional aufgeladenen Sound. Diese Mischung brachte ihnen nicht nur Aufmerksamkeit auf der Bühne, sondern auch im Film: Die Band ist im Horror-Comedy-Streifen Daylight To Dark zu sehen, in dem unter anderem Tuesday Knight mitwirkt. Zudem steuerte Sleeping In Silence Musik zu mehreren Soundtracks bei.

Ein wichtiger Meilenstein war die Veröffentlichung der Debütsingle Still Alive! am 21.08.2025. Der Song fand Verwendung in den Horrorfilmen OnlyFangs und Festevil. Das dazugehörige Musikvideo feierte Premiere auf dem YouTube-Kanal Kings Of Horror und wurde zudem bei den Lift-Off Global Network Sessions als offizieller Beitrag ausgewählt. International erhielt die Single positive Kritiken.

Mit Erase Me, veröffentlicht am 26.11.2025, legte die Band schnell nach. Zusätzlich sorgte eine Zusammenarbeit mit der Metal-Band Butcher Babies für Aufsehen: Sleeping In Silence ist auf dem Track The War You Started des Albums Insincerity vertreten.

Frontmann Denny Kidd beschreibt die künstlerische Ausrichtung der Band so: „Wir schreiben und performen aus Orten heraus, die man nicht inszenieren kann — die Musik ist echt, roh und notwendig. Es geht darum, Schmerz zu konfrontieren und ihn in etwas Kraftvolles zu verwandeln, das Menschen erreicht.“

Mit wachsender Präsenz in Musik und Film scheint Sleeping In Silence auf dem besten Weg, sich fest in der internationalen Metal-Szene zu etablieren.