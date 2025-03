The Great Sea: veröffentlichen erste Single „No Peace Among Men“ feat. Azathoth // Gràb / Ex-Dark Fortress von ihrem kommenden Album

The Great Sea haben ihre erste Single No Peace Among Men feat. Azathoth // Gràb / Ex-Dark Fortress vom kommenden Album Noble Art Of Desolation veröffentlicht, das am 25. April 2025 über AOP Records erscheinen wird.

Seht euch das Video zu No Peace Among Men feat. Azathoth // Gràb / Ex-Dark Fortress hier an:

Die Band kommentiert: „This album marks our first steps and symbolizes the connection between human beings who share the same feelings about nature, darkness, and the Beyond. Sometimes, you must return to your musical roots to create something new. This connection can be heard on Noble Art of Desolation.“

Während die Welt mit jeder Sekunde moderner wird, versucht The Great Sea etwas zu bewahren, das zu verblassen scheint: Den Ursprung der Menschheit in seiner ursprünglichsten Form, mit der Last der Äonen auf dem Rücken. Mit dem Gefühl für das, was einmal war, und einem Hauch von dem, was nie vergessen werden sollte, kämpfen sie sich durch kraftvolle Aggression und sentimentale Trauer, ohne zu wiederholen, was schon so oft gesagt wurde. Durch die Gewässer des Vergessens glitzert ihr Debütalbum durch Frost, gefallenes Laub und die unruhigen Wellen.

The Great Sea wurde 2022 von JR (Long Distance Calling) und SH (Ordeal & Plight) mit dem Ziel gegründet, eine Atmosphäre zu schaffen, die mit der Majestät der Berge und den schrecklichen Tiefen der Meere mithalten kann, mit einem Blick in die unendliche Dunkelheit, die hinter und vor uns liegt.

„We always wanted to create a feeling, where you can experience nature and find yourself within it“, sagt Gitarrist SH. „There is a strange and unbelievable beautiful sensation when you combine these tunes, with the reality of natures infinite powers.“

Um dem Sound das zu geben, was er verdient, luden sie Phil Jonas (Crone, Ex-Secrets Of The Moon) und Azathoth (Gràb, Ex-Dark Fortress) ein, dieser Platte ihren Stempel aufzudrücken und eine Verbindung zwischen dieser Welt und den Sphären zu schaffen, von der man nie sprechen kann. Beide Songs sind mit einem Maximum an schwarzem Kleber in den Rest der Platte integriert und geben dem Hörer die Erfahrung von tiefem Strom.

Diese Platte ist eine Reise, auf der man wieder dorthin zurückfindet, wo die Menschheit hingehört: nach Hause.

Noble Art Of Desolation – Tracklist:

1. The Water Remains

2. Eden Unfolded

3. The Maze

4. No Peace Among Men

5. Fading (Instrumental)

6. Upright In Nothing

7. Walking At The Edge Of Death

