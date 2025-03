Silent Planet am 14.02.2025 auf „Superbloom UK EU Tour 2025“ im Substage in Karlsruhe

Eventname: Superbloom UK EU Tour 2025

Headliner: Silent Planet

Vorbands: Avoid, Vexed, Like Moths To Flames

Ort: Substage, Karlsruhe

Datum: 14.02.2025

Kosten: 35,20 € VVK

Genre: Metalcore, Post-Hardcore

Besucher: ca. 700

Setliste Silent Planet:

Offworlder Collider Euphoria Dreamwalker Antimatter Panic Room Wick :Signal: Anunnaki Mindframe The Overgrowth Panopticon Nexus Reentry Superbloom Trilogy

Willkommen im Substage Karlsruhe. Es ist Freitagabend und die ersten Gäste sind mit mir gerade eingetroffen, um den Tourabschluss von Silent Planet zu genießen. Die Superbloom UK & EU Tour 2025 begann bereits am 17. Januar und endet heute, nach 23 absolvierten Shows, im beschaulichen Südwesten Deutschlands. Mitgebracht hat die Band aus Los Angeles drei Special Guests. Alle bisher noch nicht live erlebt, gibt es für mich heute einige neue Eindrücke zu verarbeiten und ich bin gespannt, was heute so auf der Bühne geboten wird. Mit dabei sind Like Moths To Flames, Vexed und den Anfang machen die US-Jungs Avoid aus Seattle.

Einlass war bereits um 18:00 Uhr, jetzt ca. 50 Minuten später, geht die Show aber los, und zwar richtig. Mir ballert eine Bühnenpräsenz vom Feinsten entgegen und schon beim ersten Song ist kein Anschein eines Opener mehr zu spüren. Ich bin echt überrascht, und das absolut positiv, da mir die Liveshow deutlich besser gefällt, als das, was ich im Vorfeld über die Streamingplattformen gehört habe. Die Energie der Jungs geht auch schlagartig auf die Zuschauer über und wir sind noch nicht weit im Programm. Es geht ungewöhnlich aktiv zu im Karlsruher Publikum zu so früher Stunde. Sänger Benny Scholl nutzt die Gelegenheit und das Publikum für eine kleine Surfeinlage und das, obwohl noch keine drei Songs gespielt sind. Es geht viel zu schnell vorbei und wir stehen nach 25 Min. vermutlich schon kurz vor Ende des Programms. Plötzlich wird es voll auf der Bühne. Scheinbar haben sich einige Tourteilnehmer für den letzten Gig noch etwas Zusatzprogramm ausgedacht. Komplettes Chaos im positiven Sinne, eine Toilettenpapierschlacht, was auch dazu genutzt wird, um sämtliche Bandmitglieder, während des laufenden Songs, in Mumien für Arme zu verwandeln. Sieht auf jeden Fall nach Spaß aus auf der Bühne, und mit umherfliegenden Klopapierrollen auch bei uns im Publikum. Damit ist der Auftakt auch schon vorbei. Schade, das war eigentlich zu kurz und für mich schon jetzt ein echtes Highlight des Abends.

Weiter im Programm geht es mit dem einzigen europäischen Beitrag Vexed. Die dreiköpfige Band um Frontfrau Megan Targett hat noch Unterstützung am Bass von Meyrick de la Fuente dabei. Mal sehen, was hier gleich auf die Stage gezaubert wird. Der mächtige Sound von Platte ist auf jeden Fall schon mal am Start und Megan hat die gleiche brutale Stimmgewalt auch live. Mittlerweile ist das Substage auch nahezu voll, aber gefühlt war tatsächlich mehr Bewegung im Verlauf der Show von Avoid, obwohl uns hier die Breakdowns einer nach dem anderen um die Ohren geklatscht werden. Nach gut 35 Minuten scheinen wir am Ende zu sein, da wieder eine Menge an Leuten aus dem Backstage-Bereich auf die Bühne strömen. Diesmal wird eine einwandfreie Ruderperformance in Reihe und Glied mitten auf der Bühne absolviert. Die Spannung steigt, was uns sonst noch so heute Abend erwarten wird.

Nach 20 Minuten Umbau und einer kurzen Frischluftpause kommen die Jungs von Like Moths To Flames auf die Bühne. An Energie mangelt es nicht und Chris Roetter braucht definitiv keinen Kaffee mehr, um volle Leistung auf die Bühne zu bringen. Die Bewegung, die jetzt dort herrscht, wird wieder vom Publikum schlagartig aufgenommen und die Stimmung ist mehr als gut. Die Post-Hardcore-Songs mit dem gelungenen Mix aus treibenden Riffs und eingängigen melodischen Parts überzeugen, glaube ich, auch viele Besucher, die vorher skeptisch waren. Für mich bisher am heutigen Abend jedoch trotzdem nur Platz zwei nach dem überragenden Opener Avoid. Und es wird Zeit für das Finale.

Silent Planet, die mich bei meinem letzten Besuch ihrer Show in Wiesbaden eher nicht überzeugt haben, können heute alles wiedergutmachen. Mit dem Intro Lights Of The Lost Coast kommen die vier Kalifornier auf die Bühne und starten mit Offworlder in ihre Setlist. Das Album Superbloom ist mittlerweile schon über ein Jahr alt und die Reihenfolge hat sich dann doch schon etwas eingeprägt.

Da fällt nach dem vierten Song Dreamwalker doch auf, dass sich bisher exakt an die Albumreihenfolge gehalten wird. Antimatter ist der nächste Song und sie bleiben der Reihenfolge wohl treu. Aber es gibt doch eine Abweichung. Megan Targett von Vexed kommt auf die Bühne und unterstützt den Song. Garrett Russell und Megan scheinen auf Tour eine gute Zeit gehabt zu haben und liegen sich zum Abschluss noch mal in den Armen. Es scheint Zeit für eine weitere kurze Auszeit zu sein. Es bricht wieder etwas Chaos auf der Bühne aus, doch diesmal ist der Geburtstag von Bassist Nick Pocock der Anlass. Anstatt einer Geburtstagstorte gibt es einen Salatkopf, gespickt mit einigen Kerzen – auch nicht schlecht. Bis Annunaki ist alles gelaufen wie erwartet, doch jetzt ist es Zeit für Mindframe und somit ein Ausreißer aus dem Superbloom Album. Die Single, die erst im letzten Jahr erschienen ist, führt die musikalische Weiterentwicklung scheinbar fort und bringt gefühlt mehr Industrial-Einflüsse mit sich. Das mag einigen gefallen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Superbloom ist gerade zu Ende, und zu meiner großen Freude wird noch Trilogy angestimmt, was ein absoluter Kracher zum Abschluss ist. Ich muss zugeben, dass ich auch nach dem zweiten Konzert von Silent Planet leider feststellen muss, dass mir die Songs vom 2021 erschienenen Album Iridescent einfach mehr liegen. Wie immer, ist das aber natürlich Geschmackssache, und die Performance am heutigen Abend kann eigentlich niemanden enttäuscht haben. Der Abend ist vorbei und die Superbloom Tour ist damit beendet.