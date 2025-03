…And Oceans: veröffentlichen Lead-Single „Inertiae“ vom kommenden Album „The Regeneration Itinerary“

…And Oceans haben sich beharrlich über musikalische Grenzen hinweggesetzt und die kühne Essenz des symphonischen Black Metal mit avantgardistischen Elementen verbunden. In ihrer bemerkenswerten 30-jährigen Laufbahn haben sie sich einen unstillbaren Durst nach Neuerfindung bewahrt. Die Veröffentlichung von Inertiae ist eine Verkörperung ihrer unerbittlichen Entwicklung, eine berauschende Verschmelzung von symphonischer Meisterschaft und kinetischen Industrial-Trance-Dance-Beats.

Ausgehend von ihrer reichhaltigen Geschichte legt dieser Track die Dualität von Licht und Dunkelheit offen und schafft ein Gleichgewicht, das ein Synonym für ihren kultigen Sound ist. Die hypnotisierende Mischung der Band fängt das kosmische Wechselspiel zwischen Chaos und Ordnung ein, das von Tore Stjerna im Necromorbus Studio zu unbändiger Perfektion gemischt und gemastert wurde. Während sich der Song entfaltet, tanzt Mathias Lillmåns‚ kraftvoller Gesang mit den labyrinthischen Rhythmen, die von Timo Kontio und Antti Simonen geschaffen wurden, und verspricht eine ausgedehnte Hörexpedition.

„Inertiae, the bringer of paralysis, the guardian of my sleep“, reflektiert Mathias. „The one that opens my eyes, keeps my flesh in stasis and my mind barely touching the surface. This track is a dialog, like a servant addressing his master, between me and the bane of my slumber.“

Stellt euch vor, ihr werdet durch einen Strudel gezogen, die Ränder der Realität zerfransen, während ihr in Gefilden von Mythen und Erinnerungen entführt werdet. Inertiae dient als Vorspiel zu der labyrinthischen Odyssee, die The Regeneration Itinerary darstellt. Es ist ein Album, das ihre geschichtsträchtige Vergangenheit und ihre kühne Zukunft miteinander verwebt und dabei das Himmlische und das Körperliche, das Ätherische und das Viszerale berührt. Jeder Track ist ein Portal zu einer anderen Facette der Existenz. Vom gespenstischen Förnyelse I Tre Akter bis zum unbarmherzigen Puls von The Fire in Which We Burn ist die Erzählung des Albums zeitlos und unmittelbar zugleich.

The Regeneration Itinerary ist ein himmlischer Kompass, der den Hörer durch die Vorhersagen der Zeit und die Schatten des Bewusstseins führt. Aufgenommen bei SoundSpiral Audio von Juho Räihä, ist es eine Tour de Force, die verspricht, …And Oceans neu zu definieren und dabei die Grenzen des symphonischen Black Metals in unbekannte Gefilde zu verschieben.

Seht euch den von Aarni Visuals erstellten Visualizer für Inertiae auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist hier an:

The Regeneration Itinerary erscheint am 23. Mai auf Season Of Mist.

Pre-Order & Pre-Save: https://orcd.co/andoceanstheregenerationitinerary

The Regeneration Itinerary – Trackliste:

1. Inertiae

2. Förnyelse I Tre Akter

3. Chromium Lungs, Bronze Optics

4. The Form And The Formless

5. Prophetical Mercury Implement

6. The Fire In Which We Burn

7. The Ways Of Sulphur

8. I Am Coin, I Am Two

9. Towards The Absence Of Light

10. The Terminal Filter

11. Copper Blood, Titanium Scars (Bonustrack)

12. The Discord Static (Bonustrack)

(Vollansicht hier im Time For Metal Release-Kalender)

Recording: im Inka Studio / SoundSpiral Audio, Orimattila, Finnland.

Produktion und Technik: Juho Räihä

Mixing und Mastering: Tore Stjerna im Necromorbus Studio, Söderfors, Schweden.

Cover-Gestaltung: Adrien Bousson

Biografie: Spencer Grady

Country: Finnland

Genre: Experimental/Electronic, Symphonic Black Metal

FFO: Dimmu Borgir, Behemoth, Samael

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipak

– CD Clamshell – Special Collector’s Box

– 12″ Vinyl Gatefold – Black

– 12″ Coloured Vinyl Gatefold – Crystal Clear & Silver Marbled

– 12″ Coloured Vinyl Gatefold – Crystal Clear & Gold Marbled

– 12″ Coloured Vinyl Gatefold – Orange & Black Marbled

– 12″ Coloured Vinyl Gatefold – Silver & Black Marbled

Chaos-Chamäleons. Nächtliche Gestaltenwandler. Der himmlische Weg der eigenwilligen finnischen Extremisten …And Oceans ist schlangenförmig und erhaben.

Seit sie 1995 aus der Asche der Death-Metal-Band Festerday hervorgingen, hat die Gruppe mit ihrer esoterischen Auffassung von extremer Musik eine ganze Reihe von kontrastierenden Elementen verarbeitet, die von Black und Death Metal bis hin zu Klassik, Industrial und EBM reichen, und dabei immer wieder das Line-Up gewechselt, sich den Erwartungen widersetzt und sich selbst treu geblieben.

„We’ve never been tied to one particular genre“, erklärt Gründungsmitglied und Gitarrist Timo Kontio. „As a band, we are driven to explore, to traverse unfamiliar landscapes, while always preserving our core sound. It’s about striking a balance. There’s the constant need in this band for renewal and ambition, but never at a cost to our identity.“

Die ersten Alben der Gruppe, The Dynamic Gallery Of Thoughts (1998) und The Symmetry of I: The Circle Of O (1999) kombinierten bombastische Synthesizer-Salven, raue Gitarren, durchdringende Banshee-Schreie und kunstvolle Gothic-Arrangements zu zermürbenden, zornigen Blasts, während mehrere himmlische Passagen und fast düstere Synthesizer-Sequenzen bereits das Bedürfnis der Band nach Abwechslung demonstrierten. Eine seismische Verschiebung kam mit den mutierten Formen von A.M.G.O.D. (2001) und Cypher (2002), auf denen sich …And Oceans in einen zermalmenden kybernetischen Koloss verwandelte, der mit Batterien von brühenden Techno-Beats und tuckernder, handflächengedämpfter Bösartigkeit in dystopische Anti-Futures vorstieß. Begleitet von der androiden Syntax von Frontmann Kena Strömsholm, pumpte das dunkle Herz der Band nun ätzende Hydraulikflüssigkeiten um digitale Membranen, deren symphonischer Black Metal durch martialische Industrial-Rhythmen und ansteckende Melo-Death-Grooves aufgeladen wurde. Die Metamorphose intensivierte sich mit einer zwischenzeitlichen Umbenennung, als …And Oceans sich auflösten und ihre Mitglieder sich 2005 unter dem Namen Havoc Unit wieder zusammenfanden, einem Vehikel für weitere mechanisierte Ansteckungen und Lärmverehrung, und 2008 ihr einziges Album, H.IV+ (Hoarse Industrial Viremia), herausbrachten.

Aber während dieser Umwege blieb die schwermütige Essenz des einzigartigen Universums von …And Oceans bestehen, zusammengehalten von einem klagenden Faden, einer für die finnische Szene einzigartigen Trübsinnigkeit, die von den leidenschaftlichen Gitarren von Kontio und seinem Axt schwingenden Waffenbruder Teemu Saari nachdrücklich getragen wird. „Melancholia is everywhere, it’s in all the music that I make, especially my lead work“, erklärt Kontio. „It’s a key factor, distinctive to the whole …And Oceans catalogue.“

Der unstillbare Durst der Band nach Neuerfindung sollte später in ihren 90er-Wurzeln Nahrung finden, indem sie den symphonischen Pomp der Vergangenheit in den glühenden Ofen der Erfahrung und des Experimentierens zurückbrachte. Die Wiedervereinigung unter dem … And Oceans im Jahr 2017 wieder zusammen, und die daraus resultierenden zwei Alben – Cosmic World Mother (2020) und As In Gardens, So in Tombs (2023) – definierten die Gruppe mit kunstvollen Epen voller köstlich düsterer karelischer Melodien und den chimärischen Atmosphären von Keyboarder Antti Simonen erneut neu, während der neue Sänger Mathias Lillmåns, der den scheidenden Strömsholm ersetzte, mit seinem verheerend giftigen Raspeln die Verbindung zur zweiten Welle des Black Metal verstärkte.

Jetzt, 30 Jahre nach ihrer vielversprechenden Entstehung, haben …And Oceans ihr bisher vollendetes Statement vorgelegt. The Regeneration Itinerary ist eine extravagante Destillation der großartigen nächtlichen Kunst der Gruppe und vereint all ihre Hoffnungen, Träume und Einflüsse in einem kompromisslosen Dokument von gefräßigen Absichten, wobei berauschende stilistische Hybride wie Inertiae und The Form and The Formless nahtlos den berauschenden Ansturm von symphonischem Black Metal mit dem knüppelnden Puls von Simonens Trance-Tanz-Hypnose verschmelzen.

„The new album can be seen as a synthesis of our entire back catalogue“, meint Lillmåns. „But there are new levels of extremity, too, ones that we’ve never reached before. These songs simply demanded harsher vocals. The riffs commanded it, and who am I to disobey?“

„This is our most experimental album since our comeback“, erklärt Kontio. „It might be considered a continuation of the music we made in the 90s, but the sound has ripened and developed as our individual tastes have broadened, our inspirations subconsciously feeding into the band’s sound, necessitating change. From the very start, this band has encouraged progression and growth.“

The Regeneration Itinerary ist eine unerschrockene Zusammenfassung der außergewöhnlichen Reise von …And Oceans, ihrer kontinuierlichen Entwicklung, und verortet die dramatischen thaumaturgischen Mischungen der Band in einem konzeptionellen Rahmen von Gegensätzen (und Opposition).

„The Regeneration Itinerary explores the interplay between darkness and light, chaos and order, spiritual and material realms, with each song embodying an experience for the mind and body, navigating a passage to the present moment„, erklärt Lillmåns.

„The album works like a guide“, fährt er fort. „Teaching us that not everything can be defined as simply being ‘good’ or ‘bad’, ‘light’ or ‘dark’, ‘copper’ or mercury’, underscoring the perpetual dance of dualities in the human experience.“

…And Oceans Besetzung:

Mathias Lillmåns – Gesang

Teemu Saari – Gitarre

Timo Kontio – Gitarre

Pyry Hanski – Bass

Antti Simonen – Keyboards

Kauko Kuusisalo – Schlagzeug

…And Oceans online:

https://www.facebook.com/andoceans/

https://www.instagram.com/andoceans_official/