Combichrist: veröffentlichen eindringliche neue Single „Feraline“

Die Industrial-Electro-Titanen Combichrist haben am 20. November ihr brandneues Kunstwerk Feraline über Out Of Line Music veröffentlicht.

Seht euch den Visualizer zu Feraline hier an:

Hört euch Feraline an: https://combichrist.lnk.to/Feraline

Eine dunkle Beschwörung für die Tanzfläche… Feraline ist die dritte Single aus ihrem kommenden Album und verkörpert die dunkle, urtümliche und unverwechselbare Essenz von Combichrist. Der Track vereint die ikonische industrielle Aggression der Band mit pulsierenden Elektro-Rhythmen und einem modernen Klang, der verspricht, Goth-Clubs und dunkle Tanzflächen weltweit zu dominieren.

“Feraline is a Goddess, symbolizing the return to nature”, sagt Frontmann Andy LaPlegua. “A way to connect to your own feral self, to truly be free from modern day society.”

Angetrieben von verzerrten Synths, hypnotischen Vocals und gewalttätiger, ritualistischer Energie, setzt Feraline die Evolution von Combichrist fort und markiert eine mutige Rückkehr zu ihren Wurzeln mit einem geschärften zeitgenössischen Biss. Fans dunkler elektronischer und industrieller Beats werden sich im schattigen Puls von Feraline sofort wohlfühlen.

Kurz nach ihrer explosiven Australien-Tour haben Combichrist gerade ihre Europa-Tour mit einem einzigartigen Old-School-Elektro-Set abgeschlossen, eine Tour, die ihr Erbe feiert und gleichzeitig die Vorfreude auf ihr nächstes Studioalbum steigert. Ein letztes Konzert findet am 19. Dezember in der Reithalle Dresden (DE) statt!

Als Nächstes stehen das E-Tropolis Festival 2026 (DE) und das Dark Force Fest 2026 (US) an, wo die Band ihren wilden neuen Sound dem Open-Air-Publikum präsentieren wird.

Mit ihrem nächsten Full-Length-Album in Aussicht und Feraline als verführerischem Vorgeschmack auf das, was kommt, beweisen Combichrist erneut, warum sie an der Spitze der industriellen Revolution stehen.

