Lionheart: kündigen neues Album an und veröffentlichen Single/Video „Bulletproof“

Die kalifornischen Metalcore-Titanen Lionheart sind zurück und schlagen härter zu als je zuvor mit ihrer brandneuen Single Bulletproof. Dieser aggressive Track markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der unaufhaltsamen Karriere der Band. Mit groovigen Rhythmen, messerscharfen Riffs und der charakteristischen Intensität des Oakland-Teams fängt Bulletproof alles ein, was Lionheart zu einer der dominantesten Kräfte im modernen Hardcore gemacht hat: pure Aggression, mitreißende Gang-Shouts und eine Attitüde, die nur von der Westküste stammen kann.

Das Video zu Bulletproof kann hier angesehen werden:

Vorbestellungen sind hier möglich: https://arisingempire.com/lionheart

Zusätzlich haben Lionheart die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Valley of Death II angekündigt, das am 9. Januar 2026 über Arising Empire erscheinen wird. Als Fortsetzung ihres kraftvollen Albums Valley Of Death von 2019 verspricht das neue Album, schwerer, dunkler und noch unerbittlicher zu werden.

Valley Of Death II – Trackliste:

Bulletproof Chewing Through The Leash feat. Kubl Ice Cold Valley Of Death II No Peace Roll Call Salt The Earth Release The Dogs In Love With The Pain Death Grip feat. A Day To Remember

Nach der offiziellen Vertragsverlängerung mit Arising Empire gehen Lionheart mit neuer Kraft in ihre nächste Ära. Mit einem der am meisten erwarteten Hardcore-Alben des Jahres 2026 am Horizont ist die Band bereit, ihr Erbe weiter auszubauen. Ihre Rückkehr nach Europa im Januar 2026 für eine massive Headlinetour – unterstützt von Madball, Gideon und Slope – wird genau zeigen, warum dieses neue Kapitel mit Arising Empire einen entscheidenden und kraftvollen Schritt nach vorne darstellt.

Das brandneue Album Valley Of Death II, das 2026 erscheinen soll, markiert einen neuen Höhepunkt in der Karriere der Band – härter, düsterer und unerbittlicher als je zuvor. Das Album enthält außerdem ein Feature mit den texanischen Schwergewichten Kublai Khan, das die Intensität auf ein neues Extrem treibt.

Erlebt die Band live mit Support von Madball, Gideon und Slope:

09.01.26 – Germany, Münster – Skaters Palace

10.01.26 – Germany, Leipzig – Haus Auensee

11.01.26 – Germany, Berlin – Astra

12.01.26 – Czech Republic, Prague – Lucerna Music

13.01.26 – Austria, Vienna – SiMM City

14.01.26 – Germany, Nürnberg – Z-Bau

15.01.26 – Germany, Munich – Tonhalle

16.01.26 – Germany, Wiesbaden – Schlachthof

17.01.26 – Switzerland, Solothurn – Kofmehl

18.01.26 – France, Paris – Bataclan

20.01.26 – Netherlands, Tilburg – 013

21.01.26 – Germany, Stuttgart – Im Wizemann

22.01.26 – Germany, Bremen – Modernes

23.01.26 – Germany, Cologne – Carlswerk Victoria

24.01.26 – Belgium, Antwerp – Trix

Lionheart sind:

Rob Watson | Gesang

Nick Warner | Gitarre

Walle Etzel | Gitarre

Richard Mathews | Bass

Jay Scott | Schlagzeug

