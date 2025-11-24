Lionheart: kündigen neues Album an und veröffentlichen Single/Video „Bulletproof“

Die kalifornischen Metalcore-Titanen Lionheart sind zurück und schlagen härter zu als je zuvor mit ihrer brandneuen Single Bulletproof. Dieser aggressive Track markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der unaufhaltsamen Karriere der Band. Mit groovigen Rhythmen, messerscharfen Riffs und der charakteristischen Intensität des Oakland-Teams fängt Bulletproof alles ein, was Lionheart zu einer der dominantesten Kräfte im modernen Hardcore gemacht hat: pure Aggression, mitreißende Gang-Shouts und eine Attitüde, die nur von der Westküste stammen kann.
Zusätzlich haben Lionheart die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Valley of Death II angekündigt, das am 9. Januar 2026 über Arising Empire erscheinen wird. Als Fortsetzung ihres kraftvollen Albums Valley Of Death von 2019 verspricht das neue Album, schwerer, dunkler und noch unerbittlicher zu werden.
Valley Of Death II – Trackliste:
- Bulletproof
- Chewing Through The Leash feat. Kubl
- Ice Cold
- Valley Of Death II
- No Peace
- Roll Call
- Salt The Earth
- Release The Dogs
- In Love With The Pain
- Death Grip feat. A Day To Remember
Nach der offiziellen Vertragsverlängerung mit Arising Empire gehen Lionheart mit neuer Kraft in ihre nächste Ära. Mit einem der am meisten erwarteten Hardcore-Alben des Jahres 2026 am Horizont ist die Band bereit, ihr Erbe weiter auszubauen. Ihre Rückkehr nach Europa im Januar 2026 für eine massive Headlinetour – unterstützt von Madball, Gideon und Slope – wird genau zeigen, warum dieses neue Kapitel mit Arising Empire einen entscheidenden und kraftvollen Schritt nach vorne darstellt.
Das brandneue Album Valley Of Death II, das 2026 erscheinen soll, markiert einen neuen Höhepunkt in der Karriere der Band – härter, düsterer und unerbittlicher als je zuvor. Das Album enthält außerdem ein Feature mit den texanischen Schwergewichten Kublai Khan, das die Intensität auf ein neues Extrem treibt.
Erlebt die Band live mit Support von Madball, Gideon und Slope:
09.01.26 – Germany, Münster – Skaters Palace
10.01.26 – Germany, Leipzig – Haus Auensee
11.01.26 – Germany, Berlin – Astra
12.01.26 – Czech Republic, Prague – Lucerna Music
13.01.26 – Austria, Vienna – SiMM City
14.01.26 – Germany, Nürnberg – Z-Bau
15.01.26 – Germany, Munich – Tonhalle
16.01.26 – Germany, Wiesbaden – Schlachthof
17.01.26 – Switzerland, Solothurn – Kofmehl
18.01.26 – France, Paris – Bataclan
20.01.26 – Netherlands, Tilburg – 013
21.01.26 – Germany, Stuttgart – Im Wizemann
22.01.26 – Germany, Bremen – Modernes
23.01.26 – Germany, Cologne – Carlswerk Victoria
24.01.26 – Belgium, Antwerp – Trix
Lionheart sind:
Rob Watson | Gesang
Nick Warner | Gitarre
Walle Etzel | Gitarre
Richard Mathews | Bass
Jay Scott | Schlagzeug
