Atomic Assassins: aus Lemgo kündigen EP „Damage Control“ an

Lemgo bekommt Zuwachs in der harten Musikszene: Die neu gegründete Band Atomic Assassins mischt seit 2025 die Industrial-Metal-Landschaft auf. Gegründet von Gitarrist und Songwriter Randy White (Ex-Cobrakill), verbindet die Band kompromisslose Industrial-Sounds mit Einflüssen aus Nu Metal und Groove Metal.

Klanglich orientieren sich Atomic Assassins an Größen wie Marilyn Manson, 3Teeth, Bile, Ministry, Rammstein und Dope – und schlagen dabei eine eigene, düstere und druckvolle Richtung ein. Harte Riffs, elektronische Elemente und eine rohe, aggressive Atmosphäre prägen den Sound der vierköpfigen Formation.

Die erste Single Killing Time ist bereits auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar und kann zusätzlich direkt über die Bandcamp-Seite der Band erworben werden.

Mit ihrer kommenden EP Damage Control, die am 14.02.2026 erscheint, wollen Atomic Assassins ein deutliches Statement setzen. Das Release wird von der Band in Eigenregie vertrieben – ein klares Zeichen für DIY-Ethos und kreative Kontrolle.

