Odjur: haben ihren neuen Song „Blood And Bones“ veröffentlicht

Tief in den uralten nordischen Wäldern, dort wo die Grenze zwischen Traum und Realität verschwimmt, beginnt die Geschichte von Odjur. Eine Welt, in der das Flüstern des Schicksals den Weg weist und das Heulen der Wölfe direkt zur Seele spricht. Genau hier lädt Odjur dazu ein, das wahre Ich zu entdecken – und das Biest im Inneren zu entfesseln.

Im Zentrum dieser mystischen Reise steht das Eye Of The Beast – Odjursögat. Es ist der Wegweiser, wenn der Pfad im Dunkeln verschwindet. Wer es findet, ist nicht länger allein. Mit dem Rudel der Odjur-Brüder an der Seite zieht man fortan durch die Nacht, geführt vom Mondlicht und den wilden Klängen des Metals.

Odjur verbindet nordische Mythik, dunkle Symbolik und rohe Energie zu einer eindringlichen Klangwelt. Die Band erschafft nicht nur Musik, sondern ein Erlebnis – ein Ruf, der tief aus den Schatten hallt und seine Zuhörer herausfordert: Hinhören, fühlen, folgen.