Kant: veröffentlichen neue Single „Qualm“

Nach über einem Jahr auf Tour melden sich Kant mit einer neuen Single zurück. Qualm ist ab sofort über Sound of Liberation Records online, und gibt einen ersten Ausblick auf die nächste musikalische Schaffensphase der Band aus Aschaffenburg.

Während Paranoia Pilgrimage noch stark vom klassischen Vintage Rock geprägt war, schlägt Qualm spürbar rauere Töne an. Der Sound wirkt hektischer, kantiger und lauter, ohne die dunkle Grundstimmung des Vorgängers hinter sich zu lassen.

Der Titel ist dabei bewusst doppeldeutig gewählt. „Qualm ist allgegenwärtig. Ob auf der Straße, in einer Bar oder im eigenen Kopf“, beschreibt die Band den Kern des Songs. Im Deutschen steht das Wort für Rauch, im Englischen für Zweifel oder ein ungutes Gefühl. Genau diese innere Reibung und diffuse Unruhe transportiert der Song auch musikalisch.

Neben der digitalen Veröffentlichung erscheint Qualm auch als 7-Inch-Vinylsingle. Auf der B-Seite findet sich außerdem der Track Vicious Circle, der bisher ausschließlich online verfügbar war. Damit sind erstmals alle Songs von Kant auch physisch erhältlich.

Kant sind eine Heavy-Psychedelic-Band aus Aschaffenburg. Gegründet im Jahr 2020, hat sich die Band innerhalb kurzer Zeit als ernstzunehmende Größe im Genre etabliert, bekannt für ihre intensiven Live-Auftritte und bewusstseinserweiternden Klanglandschaften.

Inspiriert von der psychedelisch-alternativen Szene der späten 60er- und 70er-Jahre sowie vom Heavy Metal und Doom der 80er- und 90er-Jahre erschaffen Kant einen eigenständigen Sound, der verzerrte Gitarren, wuchtige Drums und wirbelnde Melodien mit eindringlichem Gesang und experimentellen Noise-Elementen verbindet. Fans von King Gizzard & The Wizard Lizard, Witchcraft, Pentagram, Uncle Acid & The Deadbeats, Kadavar oder Hällas sollten hier unbedingt ein Ohr riskieren

Kant live:

13.02.2026 (DE) Frankfurt – Engelsburg

14.02.2026 (DE) Bielefeld – Blues Bar

Kant sind:

Marius Seidel – Gitarre, Gesang

Nicolas Jordan – Gitarre, Gesang

Elena Strähle – Bass

Bryan Göbel – Schlagzeug