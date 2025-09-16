Lazy Bones Festival 2025: startet Ende Oktober in der Markthalle in Hamburg

Das Lazy Bones Festival geht in die dritte Runde: Am Samstag, 25.10.2025, verwandelt sich die Hamburger Markthalle erneut in einen Treffpunkt für Fans von Heavy Rock, Stoner und Psychedelic Sounds.

Nachdem die Ausgaben 2023 und 2024 restlos ausverkauft waren, dürfte auch dieses Jahr wieder mit großem Andrang zu rechnen sein. Die ersten bestätigten Namen versprechen bereits ein starkes Line-up: Graveyard, das Brant Bjork Trio, The Obsessed (mit einem besonderen The Church Within-Set), My Sleeping Karma, Dirty Sound Magnet sowie Kant sind bislang gesetzt. Weitere Bands sollen noch folgen.

Die Türen öffnen wie gewohnt um 14:00 Uhr, das erste Konzert startet um 15:00 Uhr.

Tickets sind ab sofort erhältlich – wer dabei sein möchte, sollte nicht allzu lange zögern.