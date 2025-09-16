Vienna Metal Meeting 2025: findet am 04.10.2025 in der Arena Wien statt

Am Samstag, den 04.10.2025 wird die Arena Wien erneut zum Epizentrum für alle Fans harter Klänge: Dann steigt das Vienna Metal Meeting 2025, eines der wichtigsten Metalfestivals Österreichs.

Das Line-Up verspricht eine breite Palette von Metal-Stilen, von progressivem Metal über klassischem Heavy / Glam bis hin zu Black Metal und Extreme Metal: Bands wie Opeth, W.A.S.P., Hypocrisy, Batushka, Anaal Nathrakh, Thyrfing, Gràb, Firtan, Warfield, Houle, Viglǫs und Heidnir sind bestätigt.

Datum: Samstag, 4. Oktober 2025

Beginn: ca. 15:30 Uhr

Ort: Arena Wien, Baumgasse 80, 1030 Wien

Das Festival erstreckt sich über zwei Bühnen – eine Indoor- und eine Outdoor-Stage. Karten sind bereits im Verkauf; die Nachfrage sei hoch. Man rechnet offenbar mit einem gut besuchten Festival. Für Fans diverser Metal-Subgenres ist das Event besonders attraktiv, da sowohl Underground-Acts als auch namhafte Größen teilnehmen.

Tickets für die Veranstaltung könnt ihr direkt hier erwerben: https://metalticket.at/