Soen: kündigen neues Album „Reliance“ an, das am 16.01.2026 über Silver Lining Music erscheint

Die schwedische Progressive Metal-Band Soen hat ihr kommendes Studioalbum Reliance angekündigt, das am 16. Januar über Silver Lining Music veröffentlicht wird. Mit Reliance, ihrem siebten Studioalbum, setzen Soen, angeführt von Joel Ekelöf (Gesang) und Martin Lopez (Schlagzeug), ihre Suche nach neuen Wegen in den räumlichen Bereichen zwischen Licht und Dunkelheit, laut und leise, schwer und beruhigend fort. Die Musik von Soen erkundet den menschlichen Geist, das Herz und die Seele mit einer visionären Fürsorge und einem zusätzlichen Hauch von Schwere.

An der Seite von Ekelöf und Lopez stehen Lars Enok Åhlund (Keyboards & Gitarre), Cody Lee Ford (Gitarre) und Stefan Stenberg (Bass), was die kontinuierliche, üppige Evolution des Sounds von Soen vorantreibt.

Die erste Single Primal, die gestern veröffentlicht wurde, ist ein provokanter, kraftvoller Schrei, der den existenziellen Kampf zwischen dem menschlichen Geist und unserer gegenwärtigen Welt thematisiert, wobei Ekelöfs beeindruckender Gesang die schwere Attacke anführt. Seht euch das von Freakshot Film produzierte Video hier an:

Gründungsmitglied und Schlagzeuger Martin Lopez äußert sich dazu: „Primal is a song that came from a place of frustration with the world we’re living in. The corruption, the division and the suffocating grip that technology has on all of us. It’s heavy and straight to the point, built on riffs and raw energy, but it also opens up into a chorus that feels hopeful, like a reminder that light can still break through the dark.“

„For us, it’s about more than just aggression“, fährt Ekelöf fort. „It’s about encouraging people to find that fire again, to reconnect with passion, and to take those steps out of the darkness together.“

Mit Reliance setzen Soen ihre außergewöhnlich rohe und ehrliche Lebensreise zur Erkundung der mentalen und physischen Grenzen fort, die die Menschheit in diesen herausfordernden Zeiten herausfordern. Nachdenklich, provokant, schön und brutal – Reliance ist eine Reise, die man antreten muss.

Reliance – Trackliste:

1. Primal

2. Mercenary

3. Discordia

4. Axis

5. Huntress

6. Unbound

7. Indifferent

8. Drifter

9. Draconian

10. Vellichor

Produziert, aufgenommen und gemischt von Alexander Backlund in den Fascination Street Studios.

Gemastert von Tony Lindgren.

Soen werden bald mit Dark Tranquillity, Equilibrium und Iotunn im Namen des Ultima Ratio Fest 2025 unterwegs sein, das 19 europäischen Termine umfasst. Die Tour beginnt am 24. September in Köln, Deutschland.

Ultima Ratio Fest 2025

24.09.2025 – Cologne, Carlswerk Victoria (DE)

25.09.2025 – Pratteln, Z7 (CH)

26.09.2025 – Munich, Tonhalle (DE)

27.09.2025 – Trezzo sull’Adda, Metalitalia.com Fest (IT)

28.09.2025 – Stuttgart, LKA Longhorn (DE)

29.09.2025 – Utrecht, TivoliVredenburg (NL)

30.09.2025 – Paris, Bataclan (FR)

01.10.2025 – Langen, Neue Stadthalle (DE)

02.10.2025 – Antwerp, Trix (BE)

03.10.2025 – Leipzig, Felsenkeller (DE)

04.10.2025 – Osnabrück, Die Botschaft (DE)

05.10.2025 – Berlin, Astra Kulturhaus (DE)

06.10.2025 – Prague, SaSazu (CZ)

07.10.2025 – Budapest, Barba Negra (DE)

08.10.2025 – Wrocław, A2 – Centrum Koncertowe (PL)

09.10.2025 – Linz, Posthof (AT)

10.10.2025 – Saarbrücken, Garage (DE)

11.10.2025 – Geiselwind, Eventzentrum (DE)

12.10.2025 – Hannover, Capitol (DE)

Tickets: https://soenmusic.com/tourdates/

Soen sind:

Joel Ekelöf – Gesang

Martin Lopez – Schlagzeug

Lars Enok Åhlund – Keyboards, Gitarre

Cody Ford – Leadgitarre

Stefan Stenberg – Bass

