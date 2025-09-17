Tessia: veröffentlichen neue Single „Beyond The Sanctum“

Die norwegische Melodic-Metal-Band Tessia hat mit Beyond The Sanctum ihre neueste Single veröffentlicht. Der kraftvolle und atmosphärische Song setzt die Chronologie ihrer Konzeptreihe The Cataclysm fort und schlägt ein weiteres Kapitel in der Saga auf.

Musikalisch verbindet die Band klassischen Heavy-Metal-Drive mit ihrem charakteristischen Mix aus kraftvollen Growls, klaren Gesangslinien und intensiven Gitarrenriffs. Inhaltlich widmet sich Beyond The Sanctum den Folgen eines kosmischen Zusammenbruchs – einer Welt, die verstummt ist und nun von der Natur zurückerobert wird. So erschaffen Tessia eine Balance aus Härte, Melodie und erzählerischer Tiefe.

„Dieser Song handelt davon, was nach dem Ende unserer Welt in der Cataclysm-Geschichte passiert“, erklärt Gitarrist und Songwriter Dennis Pedersen. „Die Welt, die wir aufgebaut haben, ist endgültig verstummt. Doch etwas Neues beginnt zu wachsen – der Kreis schließt sich.“

Beyond The Sanctum ist zugleich die letzte Single vor der Veröffentlichung der kommenden EP The Cataclysm Pt. 2, die noch in diesem Jahr erscheinen wird. Neben der Hauptversion bietet Tessia auch eine Alternative ohne orchestrales Intro an – perfekt für alle, die direkt ins Herz der Action eintauchen wollen.