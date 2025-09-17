Verlosung: 1 Ticket für die Rocknight im Kaffeegarten Sülze am 18.10.2025 in Bergen (Niedersachsen)

Time For Metal und Broke ‚N‘ Silence verlosen 1 Ticket für die Rocknight im Kaffeegarten Sülze am 18.10.2025 in Bergen (Niedersachsen).

Bands: Broke ‚N‘ Silence, David Tarakona und Queens & Jesters

Datum: 18.10.2025

Beginn: 20:00

Ort: Kaffeegarten Sülze, Bergen

Tickets: Kaffeegarten, Sülze, Reisebüro Ralf Phillips (Bergen), TEvents Veranstaltungstechnik oder direkt bei den Bands

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 02.10.2025!

Time For Metal und Broke ‚N‘ Silence wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Thursday 2nd of October 2025 12:00:00 AM