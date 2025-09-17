L.K. Steven – Silvercloak – Unter Feinden

Buchtitel: Silvercloak – Unter Feinden

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 624 Seiten

Genre: Fantasy Roman

Release: 30.07.2025

Autor: L.K. Steven

Link: https://www.penguin.de/buecher/l-k-steven-silvercloak

Verlag: Penhaligon Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Pappb. mit SU

ISBN-Nummer: 978-3-7645-3338-0

Mit Silvercloak – Unter Feinden erschien am 30.07.2025 der erste Band einer neuen romantischen Fantasy-Trilogie von L. K. Steven im Penhaligon Verlag. Der 624 Seiten starke Roman liegt in gebundener Ausgabe mit Schutzumschlag vor und wurde von Maike Hallmann aus dem Englischen übersetzt. Das Original erschien unter dem Titel Silvercloak (1) bei Del Rey in London. Die Autorin L. K. Steven, die aus der nördlichsten Stadt Englands stammt und unter dem Namen Laura Steven bereits mehrere Jugendbücher veröffentlicht hat, schlägt mit diesem Werk neue Wege für erwachsene Leser ein. Das Buch wurde aufwendig gestaltet mit veredeltem Schutzumschlag, bedrucktem Hardcover, kunstvollem Vor- und Nachsatz sowie einer herausnehmbaren Karte im Posterformat. Exklusiv in der deutschen Ausgabe befindet sich zudem ein Bonuskapitel.

Die Story von Silvercloak – Unter Feinden:

Zwölf Jahre Ausbildung an der Akademie, fünf Jahre im harten Streifendienst und nun nur noch wenige Augenblicke bis zur entscheidenden Prüfung: Für Saffron naht endlich der Moment ihres Abschlusses an der ehrwürdigen Silvercloak-Schule. Nur die talentiertesten Magier dürfen den begehrten silbernen Umhang tragen und in den Kampf gegen die gefürchteten Bloodmoons ziehen. Doch Saffron zählt nicht zu den strahlenden Vorzeigeschülern – sie vertraut auf Tricks, Täuschungen und Lügen, ganz wie ihre Feinde. Vielleicht ist es genau deshalb ihre Aufgabe, undercover in die Reihen der Bloodmoons einzudringen. Ein riskanter Auftrag, der nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz auf eine harte Probe stellt …