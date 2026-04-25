Sommerbühne Campus TH Aschaffenburg: gibt das Line-Up für 2026 bekannt

Am 12. September 2026 verwandelt sich die Sommerbühne auf dem Campus der TH Aschaffenburg in einen einzigartigen Open-Air-Raum für tiefgründige, atmosphärische und kraftvolle Live-Musik.

Vom Nachmittag bis in die Nacht – immersive Klanglandschaften, treibende Rhythmen und eine Gemeinschaft, die die gemeinsame Liebe zu Heavy und Psychedelic Music verbindet.

Veranstaltungsdetails:

Samstag, 12. September 2026

Einlass: 15:00 Uhr

Beginn: 16:00 Uhr

Eintritt frei für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre

Line-Up:

My Sleeping Karma – Aschaffenburgs Meister des instrumentalen Psychedelic Rock, die spirituelle Atmosphären mit tiefen, meditativen Grooves verbinden.

Rotor – Die Berliner Riff-Maschine liefert rohen, treibenden Instrumental-Stoner-Rock.

Lucid Void – Heavy & Fuzz-Out mit kosmischer Intensität direkt aus dem Aschaffenburger Underground.

…und weitere Acts werden noch bekannt gegeben.

After-Show-Party:

Feiert mit DJ Demian Sky an den Turntables im Hannebambel Aschaffenburg weiter!

Erlebt mit uns einen Tag voller Musik, Atmosphäre und Gemeinschaft unter freiem Himmel.

Wir freuen uns auf euch!