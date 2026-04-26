Soulburn: veröffentlichen weiteren Song aus ihrem kommenden Album „Quantifying Cosmic Doom“, das am 12.06. über Testimony Records erscheint

Die niederländischen Blackened-Death-Metaller Soulburn haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album Quantifying Cosmic Doom veröffentlicht, das am 12. Juni 2026 über Testimony Records erscheint.

Das Lyric-Video zum Track M87 – What Hopes To Be Born? kann hier angesehen werden:

Gitarrist Eric Daniels erklärt: “Among all the songs, this one stands defiantly in its own orbit. It is the album’s fearless voyager.“

Sänger Twan De Geel ergänzt: „With M87 – What Hopes to Be Born? we present the biggest grooving daredevil of our new album. Lyrically, this song deals with the lingering of time – not in the sense of fear of dying but as in the struggle of life. The drive of this song always pushes my determination. It feels empowering – much more so than any other song on this album, which is why it deserves the spot as our second single.“

Hinter dem fünften Soulburn-Album verbirgt sich eine lange Reise, die nie geradlinig verlief, sondern durch viele Dimensionen führte und verborgene Pfade beschritt. Doch die niederländischen Metal-Extremisten haben unbestreitbar einen düsteren und zugleich wunderschönen Höhepunkt erreicht.

Mehr Informationen zu Soulburn und ihrem kommenden Album Quantifying Cosmic Doom findet ihr hier:

Soulburn online:

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