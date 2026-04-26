Heathen: veröffentlichen weiteren Coversong/Video „Twist Of Faith“ mit detaillierten Einblicken

Die Bay-Area-Thrash-Ikonen Heathen veröffentlichen anlässlich ihres Vertragsabschlusses mit Napalm Records eine weitere tiefgründige Coverversion ihrer eigenen Musikgeschichte. Die neue Single Twist Of Faith erschien ursprünglich 1992 bei Psychosis als Opener ihres Albums Lifeforce mit den Heathen-Mitgliedern Kragen Lum und Jason Mirza. In ihrer neuen Version, die an Heathen erinnert, beweist der Song seine ganz eigene, subtile Kraft – ein Genuss für langjährige Fans und moderne Thrash-Liebhaber gleichermaßen.
Heathen sagen über den Coversong: “Let’s keep things rolling with new music for 2026! Twist Of Faith is another early 1990s era song that we gave the Heathen treatment. Demo collectors may have heard the original Psychosis recording of the song (with Kragen Lum on guitar and Jason Mirza on bass), but we’ve added some new elements and taken it to the next level! We have another 15 songs in various stages of production right now so enjoy the Never A God 12” Maxi Single with Twist Of Faith and get ready for the new album (and more).”
Heathen tauchten 1984 in der Szene von San Francisco auf und prägten in ihren Anfangsjahren die Thrash-Metal-Szene der Bay Area. Breaking The Silence (1987) und Victims Of Deception (1991) gelten als Klassiker des West Coast Metal. Nach einigen Jahren Pause kehrten sie 2001 zurück. Ihre Alben sind selten, aber umso kraftvoller – seid gespannt!
Heathen – Live-Termine 2026
02.05.26 US – Chicago, IL / Reggie’s (Legions of Metal Festival)
04.06.26 PL – Gdańsk / Gdańsk Shipyard (Mystic Festival)
Heathen – North American Tour
w/ Metal Church
17.07.26 US – Derry, NH / Tupelo Music Hall
18.07.26 CA – Montreal, QC / Foufounes Électriques
19.07.26 CA – Quebec City, QC / La Source de la Martinière
21.07.26 CA – Ottawa, ON / Overflow
22.07.26 US – Newton, NJ / The Newton Theater
23.07.26 US – Pittsburgh, PA / The Crafthouse
24.07.26 US – Rochester, NY / Montage Music Hall
25.07.26 US – Reading, PA / Reverb
26.07.26 US – Leesburg, VA / Tally Ho Theater
David R. White – Gesang
Kragen Lum – Gitarre
Kyle Edissi – Gitarre
Jason Mirza – Bass
Blake Anderson – Schlagzeug
Heathen online:
