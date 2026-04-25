Ice Nine Kills: „Silver-Scream-A-Thon“ 2026 in Deutschland

Die US-Metalcore-Band Ice Nine Kills bringt im Sommer 2026 ihr besonderes Live-Konzept Silver Scream-A-Thon nach Deutschland. Dabei handelt es sich um eine aufwendig inszenierte Konzertreihe rund um ihre Horror-inspirierten Alben.

Das Besondere an der Tour: In einigen Städten spielt die Band gleich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden – und widmet sich dabei jeweils einem kompletten Album. Am ersten Abend steht The Silver Scream im Fokus, am zweiten folgt The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood“. Fans bekommen somit ein echtes Doppel-Feature geboten, das musikalisch und thematisch tief in die Horrorwelt der Band eintaucht.

Insgesamt sind fünf Shows geplant. Den Auftakt macht eine einzelne Show in Wiesbaden, bevor es für Doppelkonzerte nach Stuttgart und Hamburg geht. Begleitet wird die Tour bei allen Terminen vom Special Guest TX2.

Der Vorverkauf für die Tickets startete Ende Februar 2026.

Mit diesem Konzept setzt die Band erneut auf ihre Mischung aus Metalcore und Horror-Inszenierung und bietet ihren Fans ein außergewöhnliches Live-Erlebnis, das über ein klassisches Konzert hinausgeht.

09.06.2026Wiesbaden (DE)(Schlachthof)

16.06.2026Stuttgart (DE)(LKA Longhorn)

17.06.2026Stuttgart (DE)(LKA Longhorn)

21.06.2026Hamburg (DE)(Docks)

23.06.2026Hamburg (DE)(Große Freiheit 36)

Tickets gibt es hier: https://www.eventim.de/artist/ice-nine-kills/?affiliate=MOC