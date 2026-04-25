Anthrax: spielen am 09.06.2026 in der Reithalle in Dresden

Anthrax kehren im Juni 2026 nach Luxemburg zurück und bringen ihr jahrzehntelang gewachsenes Thrash-Metal-Repertoire auf die kompakte Bühne des den Atelier. Fans dürfen sich auf eine energische Mischung aus absoluten Klassikern und neueren Songs freuen – gespielt mit der Präzision und Wucht, für die die Band seit jeher steht.

Bekannt für ihr tightes Zusammenspiel und direkte, kraftvolle Live-Sets, liefern Anthrax auch 2026 genau das, was ihre Shows ausmacht: pure Energie, kompromisslosen Sound und eine No-Frills-Attitüde, die sie zu einem der verlässlichsten Live-Acts des Genres macht.

Für Thrash-Metal-Fans bietet dieser Abend die seltene Chance, eine der prägenden Bands des Genres in einem intensiven Clubsetting aus nächster Nähe zu erleben.

Bands: Anthrax, Static-X

Ort: Reithalle, Dresden

Datum: 09.06.2026

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: 49,25 €

Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://www.aust-konzerte.com/konzerte/4248/ANTHRAX