Blutgott: „Death Of The Bloodking – Die Schlacht Um Knochenheim Teil 1“ erscheint am 30.10.26

Blutgott veröffentlicht das neue Studioalbum Death Of The Bloodking – Die Schlacht Um Knochenheim Teil 1 am 30.10.2026 (Blutgott Metal Universe / EDEL)
Blutgott Metal Universe – Das Metal-Universum aus Blut, Monstern und Metal
Debauchery Death Metal – Blood God Heavy Metal – Balgeroth German Metal
Dark Fantasy Metal. There is no political or socio-critical message.
Es ist keine Band, es ist ein Universum. Ein außergewöhnliches Konzept, das weit über Musik hinausgeht: das Blutgott Metal-Universum, bestehend aus den Metal-Monstern Debauchery, Blood God und Balgeroth.
Seit über 20 Jahren verbindet es brutalen Metal und finsteren Fantasystoff, mit über 20 Alben und mehr als 40 CDs. Es ist eine einzigartige Fantasy-Welt, die World Of Blood Gods – bevölkert von dämonischen Vampir-Drachen, Menschen, Elben und Zwergen. Es hat eigene Miniaturen, ein eigenes Tabletop-Wargame, Artbooks, und mehr.
Das neue Album Death Of The Bloodking ist der erste Teil der Schlacht Um Knochenheim. Es kommt am 30.10.2026 als 2CD Digi Pack mit Debauchery und Balgeroth Versionen, als Debauchery LP und als Balgeroth LP, begleitet mit zehn digitalen Singles und Videos.
Der kataklysmische Endkampf zwischen Balgeroth, dem Bloodking von Knochenheim, und Luziferon, dem mächtigsten aller Dämonenherrscher der Hölle. Ein Krieg, dessen Flammen sich über hunderttausende Welten ergießen – von Eden bis zur Welt des Nazareners selbst.
Im Krieg des Balgeroth wird das faschistische Imperium der Menschen vernichtet. Asgard fällt, die Götterreiche von Walhalla werden geschändet und in apokalyptischen Schlachten verwüstet.
Doch die größte und grausamste Schlacht aller Zeiten entbrennt um Knochenheim.
Der Festungsmetropole an der größten stabilen Route von der Hölle nach Eden.
Knochenheim – ein Monument des Schreckens, die Drachenfestung, ein unerschütterliches Bollwerk der Blutgötter gegen die ewigen Horden der Verdammnis. Dort treffen die Dämonenhorden des Luziferon auf die Legionen der Trinity of Blood Gods.
Tracklist:
CD1 Blutgott – Debauchery – Death Of The Bloodking
Blutgott – Fall Of The Skull Mountain (Debauchery Version)
Blutgott – Storm Of The Blood Dragons (Debauchery Version)
Blutgott – Legacy Of The Bloodking (Debauchery Version)
Blutgott – Brotherhood Of Blood Gods (Debauchery Version)
Blutgott – War Of The Beast Hordes (Debauchery Version)
Blutgott – Death Of The Bloodking (Debauchery Version)
Blutgott – Slaughter Messiah (Debauchery Version)
Blutgott – Tyrant Slain On Immortal Hills (Debauchery Version)
Blutgott – Balgeroth Legion (Debauchery Version)
Blutgott – We Unleash Hell (Debauchery Version)
CD2 Blutgott – Balgeroth – Die Schlacht Um Knochenheim Teil 1
Blutgott – Der Blutgott Regiert In Diesem Land (Balgeroth Version)
Blutgott – Sturm Der Blutdrachen (Balgeroth Version)
Blutgott – Das Erbe Des Balgeroth (Balgeroth Version)
Blutgott – Wir Folgen Dem Blutgott (Balgeroth Version)
Blutgott – Krieg Der Bestienhorde (Balgeroth Version)
Blutgott – Hier Kommt Der Tod (Balgeroth Version)
Blutgott – Schlachtermessias (Balgeroth Version)
Blutgott – Drachen Und Götter (Balgeroth Version)
Blutgott – Gepanzert In Drachenstahl (Balgeroth Version)
Blutgott – Im Schlund Des Chaos (Balgeroth Version)
Festivals 2026:
01.05.2026 Hell over Halen
12.06.2026 Godless Mountain Open Air
18.-20.06.2026 Protzen Open Air
03.-04.07.2026 Wolfweez Open Air
09.-11.07.2026 Damned Days
05.09.2026 Hard Summer Festival
26.09.2026 Hell over Aschaffenburg
14.11.2026 Death Metal Fishamend (AT)
Blutfest 2026/2027
02.08.2026 München – Backstage – Free & Easy
04.09.2026 Hannover – Cafe Glocksee
18.09.2026 Passau – Zauberberg
19.09.2026 Graz – Music-House (AT)
25.09.2026 Oberhausen – Helvete
10.10.2026 Selb – Rockclub Nordbayern
16.10.2026 Erfurt – From Hell
17.10.2026 Berlin – Slaughterhouse
31.10.2026 Kirchheim (Teck) – Linde
06.11.2026 Luzern – Musikzentrum Sedel (CH)
13.11.2026 Attnang-Puchheim – Raws Diner (AT)
20.11.2026 Sonthofen – Barfly
15.01.2027 Bremen – Zollkantine
16.01.2027 Hamburg – Logo
30.01.2027 Cham – LA