Blutgott: haben die neue Single „Das Erbe Des Balgeroth“ (Balgeroth Version) veröffentlicht

Das Erbe Des Balgeroth ist ein düsteres Fantasy-Metal-Epos über die letzte Schlacht um die Erde.

In donnernden Riffs und apokalyptischen Chören erhebt sich Balgeroth der Bloodking, und entfesselt einen Krieg, der den Himmel zerreißt und die Menschheit auslöscht. Der Song erzählt von brennenden Städten und dem Krieg der Balgeroth Blutgötter gegen die Menschen.

Episch, brutal und erbarmungslos zieht er den Hörer mitten ins Gemetzel der Blutgötter und lässt keinen Zweifel: Der Untergang der Menschheit ist das Vermächtnis des Balgeroth.

Das Erbe Des Balgeroth erscheint im ersten Teil der Schlacht um Knochenheim: Death Of The Bloodking. (Release Oktober 2026, 2CD Version: Debauchery & Balgeroth).

Blutgott Metal Universe – Das Metal-Universum aus Blut, Monstern und Metal

Debauchery Death Metal – Blood God Heavy Metal – Balgeroth German Metal

Dark Fantasy Metal. There is no political or socio-critical message.

Es ist keine Band, es ist ein Universum. Ein außergewöhnliches Konzept, das weit über Musik hinausgeht: das Blutgott Metal-Universum, bestehend aus den Metal-Monstern Debauchery, Blood God und Balgeroth.

Seit über 20 Jahren verbindet es brutalen Metal und finsteren Fantasystoff, mit über 20 Alben und mehr als 40 CDs. Es ist eine einzigartige Fantasy-Welt, die World of Blood Gods – bevölkert von dämonischen Vampir-Drachen, Menschen, Elben und Zwergen. Es hat eigene Miniaturen, ein eigenes Tabletop-Wargame, Artbooks, und mehr.

Das neue Album Death Of The Bloodking ist der erste Teil der Trilogie: Die Schlacht Um Knochenheim. Es kommt am 30.10.2026 als 2CD Digi Pack, begleitet mit 10 digitalen Singles und Videos.

Der kataklysmische Endkampf zwischen Balgeroth, dem Bloodking von Knochenheim, und Luziferon, dem mächtigsten aller Dämonenherrscher der Hölle. Ein Krieg, dessen Flammen sich über hunderttausende Welten ergießen – von Eden bis zur Welt des Nazareners selbst.

Im Krieg des Balgeroth wird das faschistische Imperium der Menschen vernichtet. Asgard fällt, die Götterreiche von Walhalla werden geschändet und in apokalyptischen Schlachten verwüstet.

Doch die größte und grausamste Schlacht aller Zeiten entbrennt um Knochenheim. Der Festungsmetropole an der größten stabilen Route von der Hölle nach Eden.

Knochenheim – ein Monument des Schreckens, die Drachenfestung, ein unerschütterliches Bollwerk der Blutgötter gegen die ewigen Horden der Verdammnis. Dort treffen die Dämonenhorden des Luziferon auf die Legionen der Trinity of Blood Gods.

Festivals 2026

12.-14.02.2026 Frostfeuernächte

28.02.2026 De Donkerste Beurs (BE)

01.05.2026 Hell over Halen

12.06.2026 Godless Mountain Open Air

18.-20.06.2026 Protzen Open Air

03.-04.07.2026 Wolfweez Open Air

09.-11.07.2026 Damned Days

05.09.2026 Hard Summer Festival

26.09.2026 Hell over Aschaffenburg

14.11.2026 Death Metal Fishamend (AT)

Blutfest 2026/2027

04.09.2026 Hannover – Cafe Glocksee

18.09.2026 Passau – Zauberberg

19.09.2026 Graz – Music-House (AT)

25.09.2026 Oberhausen – Helvete

10.10.2026 Selb – Rockclub Nordbayern

16.10.2026 Erfurt – From Hell

17.10.2026 Berlin – Slaughterhouse

31.10.2026 Kirchheim (Teck) – Linde

06.11.2026 Luzern – Musikzentrum Sedel (CH)

13.11.2026 Attnang-Puchheim – Raws Diner (AT)

20.11.2026 Sonthofen – Barfly

16.01.2027 Hamburg – Logo

30.01.2027 Cham – LA