Lost In Hollywood: veröffentlichen ihre nächste Single aus dem kommenden Album

Lost In Hollywood legen mit ihrer brandneuen Single Pieces einen fulminanten Start hin. Der Song stammt von ihrem kommenden, selbstbetitelten zweiten Album, das am 20. März erscheint.

Nach dem starken Auftritt ihrer vorherigen Singles überzeugt Pieces mit einer düstereren, direkteren Note – er thematisiert Frustration, Druck und den schleichenden Niedergang, wenn einem alles, was man sich aufgebaut hat, durch die Finger rinnt. Der Song ist roh, heavy und schonungslos ehrlich und unterstreicht damit, warum Lost In Hollywood in der modernen deutschen Metalcore-Szene immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Der Hype um Lost In Hollywood wächst rasant, und die Band legt eindeutig einen Zahn zu. Pieces fühlt sich wie ein weiterer entscheidender Schritt hin zu ihrer bisher selbstbewusstesten und wirkungsvollsten Veröffentlichung an. Der 20. März ist fest eingeplant – dieses Album solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Lost In Hollywood – Live-Termine:

18 April – Paris – Les Étoiles

19 April – Cologne – MTC

21 April – Wiesbaden – Kesselhaus

22 April – Aarau – Kiff

23 April – Milan – Legend Club

24 April – Munich – Live Evil

25 April – Salzburg – Rockhouse Bar

26 April – Vienna – Viper Room

28 April – Prague – Bike Jesus

29 April – Stuttgart – Wizemann Studio

30 April – Hamburg – Molotow

02 May – Haarlem – Patronaat Stage 2

Lost In Hollywood online:

https://www.facebook.com/lostinhollywood.official/

https://www.instagram.com/lostinhollywood.official/