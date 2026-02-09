Lost In Hollywood: veröffentlichen ihre nächste Single aus dem kommenden Album

Lost In Hollywood legen mit ihrer brandneuen Single Pieces einen fulminanten Start hin. Der Song stammt von ihrem kommenden, selbstbetitelten zweiten Album, das am 20. März erscheint.
Nach dem starken Auftritt ihrer vorherigen Singles überzeugt Pieces mit einer düstereren, direkteren Note – er thematisiert Frustration, Druck und den schleichenden Niedergang, wenn einem alles, was man sich aufgebaut hat, durch die Finger rinnt. Der Song ist roh, heavy und schonungslos ehrlich und unterstreicht damit, warum Lost In Hollywood in der modernen deutschen Metalcore-Szene immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Der Hype um Lost In Hollywood wächst rasant, und die Band legt eindeutig einen Zahn zu. Pieces fühlt sich wie ein weiterer entscheidender Schritt hin zu ihrer bisher selbstbewusstesten und wirkungsvollsten Veröffentlichung an. Der 20. März ist fest eingeplant – dieses Album solltet ihr euch nicht entgehen lassen!
Lost In Hollywood – Live-Termine:
18 April – Paris – Les Étoiles
19 April – Cologne – MTC
21 April – Wiesbaden – Kesselhaus
22 April – Aarau – Kiff
23 April – Milan – Legend Club
24 April – Munich – Live Evil
25 April – Salzburg – Rockhouse Bar
26 April – Vienna – Viper Room
28 April – Prague – Bike Jesus
29 April – Stuttgart – Wizemann Studio
30 April – Hamburg – Molotow
02 May – Haarlem – Patronaat Stage 2
Lost In Hollywood online:
https://www.facebook.com/lostinhollywood.official/
https://www.instagram.com/lostinhollywood.official/