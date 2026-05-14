Blutgott: veröffentlicht neue Single „Legacy Of The Bloodking“ (Debauchery-Version)

Blutgott veröffentlicht die neue Single Legacy Of The Bloodking (Debauchery-Version)

Die neue Debauchery-Single aus dem Blutgott Metal Universum. Aufgenommen von Dennis Ward (Unisonic, Helloween, Krokus).

Brachialer Dark Fantasy Metal über die Blutgotthorden des Balgeroth. Die Legionen der Blutgötter ziehen in die Schlacht gegen die Armeen des menschlichen Imperiums.

Der Song nimmt dich mit auf eine Reise in düstere Hintergrundwelt des bandeigenen Blutgott Universums. Musikalisch bewegt man sich irgendwo zwischen Melodic Death Metal, klassischem Heavy Metal, und Death Metal, mit viel Groove und eingängigem Refrain.

Das neue Blutgott/Debauchery Album kommt am 30. Oktober 2026 als 2CD Digi Pack (Debauchery & Balgeroth Version), Balgeroth LP & Debauchery LP.

Es ist das 20. Debauchery Album. Insgesamt umfasst das Blutgott Metal Universe über 40 CDs.