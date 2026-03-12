Dirty Sound Magnet: kündigen „Me And My Shadow Tour“ an

Die Schweizer Rock-Sensation Dirty Sound Magnet geht im März mit ihrer neuen Me And My Shadow Tour auf Deutschlandtour. Mit ihrem explosiven Mix aus Psychedelic Rock, Vintage-Sounds und energiegeladenen Live-Performances zählt die Band zu den spannendsten Acts der europäischen Rockszene – und genau das bringen sie nun wieder auf deutsche Bühnen.

Fans dürfen sich auf eine intensive Liveshow freuen, bei der Klassiker der Band ebenso Platz finden wie Songs aus ihrem aktuellen Material. Die Tour führt Dirty Sound Magnet quer durch die Republik und verspricht eine Reihe schweißtreibender Clubshows in atmosphärischen Locations.

Dirty Sound Magnet – Me And My Shadow Tour

13.03. – Karlsruhe, P8

14.03. – Aachen, Musikbunker

15.03. – Köln, Die Kantine

17.03. – Frankfurt/M., Das Bett

18.03. – Münster, Rare Guitar

19.03. – Oldenburg, MTS Records

20.03. – Kiel, Räucherei

21.03. – Hannover, Faust

22.03. – Berlin, Frannz Club

24.03. – Leipzig, Werk 2

25.03. – Dresden, Beatpol

Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus hypnotischen Gitarrenriffs, treibenden Grooves und charismatischer Bühnenpräsenz haben sich Dirty Sound Magnet längst einen Namen als herausragende Liveband gemacht. Wer auf handgemachten Rock mit Psychedelic-Vibe steht, sollte sich diese Shows nicht entgehen lassen.