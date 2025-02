Dirty Sound Magnet am 08.02.2025 im Das Rind in Rüsselsheim

Bands: Dirty Sound Magnet

Ort: Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim

Datum: 08.02.2025

Kosten: 22,00 € VVK, 25,00 € AK

Genre: Psychedelic Rock, Alternativ Rock

Veranstalter: Das Rind Rüsselsheim

Setliste:

The Sophisticated Dark Ages Heavy Hours Pandora’s Dream Rigid Soul Lonely Bird Skull Drawing Rose Social Media Boy (w/ snippet of „Sunshine Of Your Love“ by Cream) Flowers, Angels And Chaos Homo Economicus Insomnia Mr Robert Cash Cow Superstar Body In Mind (Zugabe)

Die Schweizer Dirty Sound Magnet sind gerade auf ihrer Marathon Tour 2025 unterwegs. Für mich bietet sich der Termin im Das Rind in Rüsselsheim an. Heute kann ich das Schweizer Trio endlich mal wieder live erleben. Das erste Mal habe ich die Jungs im Mai 2022 in der kleinen Kreativfabrik in Wiesbaden gesehen und war dort von der Band sehr begeistert. Dirty Sound Magnet sind seitdem immer wieder unterwegs. Leider hat es in den vergangenen Jahren, trotz Einladungen der Band, nicht geklappt. Daher bin ich froh, dass es heute endlich wieder mal möglich ist, diese außergewöhnliche Liveband zu sehen. Hinzu kommt, dass Das Rind ein toller Club ist, den ich bereits im letzten Jahr bei Disillusion bestaunen konnte.

Heike und ich sind kurz vor Beginn vor Ort. Fast pünktlich erscheint das Trio Stavros Dzodzosz (Gesang, Gitarre), Marco Mottolini (Bass, Gesang) und Maxime Cosandey (Schlagzeug, Gesang) auf der Bühne. Das Power Trio Dirty Sound Magnet hat 2023 sein bisher letztes Studioalbum mit dem Titel Dreaming In Dystopia herausgebracht. Von diesem Album gibt es heute Abend natürlich auch ein paar Songs, wobei es heute eine Alben-übergreifende Setliste geben wird. Zur aktuellen Tour gibt es ein spezielles Livealbum mit dem Titel Live Music Is My Drug, welches es nur auf den Konzerten zu erwerben gibt.

Mit mehr als zwei Stunden wurde der Gig angepriesen, es werden fast 2 ½ Stunden mit einer tollen Setliste, die es in sich hat. Der Gig beginnt mit The Sophisticated Dark Ages, einem Song vom 2017er-Album Western Lies. Blues- und Western-Einflüsse hören wir anschließend in Heavy Hours, bevor die Büchse der Pandora mit Pandora’s Dream geöffnet wird. Das Trio zieht hier alle Register ihres Könnens, das wird sehr schnell klar. Drei Ausnahmekönner an Gitarre, Bass und Schlagzeug vereinen sich hier zu einem Psychedelic Rock Trio. Die Musiker hauchen ihren Songs eine Seele ein, und das ist nicht unbedingt eine Rigid Soul. Das Publikum ist regelrecht begeistert von der Vielfalt der Songs, während die Band wie ein Lonely Bird abhebt.

Ich persönlich kann mich gar nicht festlegen, welcher Song mit welchen stilistischen Mitteln am geilsten ist. Skull Drawing Rose gehört bestimmt zu meinen Lieblingen, aber auch der direkt darauffolgende Social Media Boy, dem noch etwas Sunshine Of Your Love von Cream untergemischt wird. Der kommt wie eine Dampfmaschine. Der hat sogar noch eine kleine Schwester, das Social Media Girl, die steht allerdings heute nicht auf der Setliste der Schweizer. Alles Boys und Girls im Saal wippen und tanzen zum Sound von Dirty Sound Magnet, der übrigens gar nicht dirty ist. Hier herrscht eine sehr ausgelassene, tolle Stimmung!

Flowers, Angels And Chaos stammt vom letzten Album Dreaming In Dystopia. Live ist er noch einmal anders. Ganz verrückt wird es mit Homo Economicus, bei dem die (funky) Musik Maschinen nur so rattern. Boah, da bleibt man richtig schlaflos zurück. Klar, dass dann Insomnia folgt. Wer kennt denn nicht „Schlaflos in Rüsselsheim?“

Mr Robert ist ein Song über Sklaverei, der vom Album DSM III stammt. Es sind heute Abend so viele geile Songs, die live richtig abgehen. Ob Dirty Sound System wirklich Cash Cow Superstar’s sind? Ich glaube mal nicht, dass sie sich wie die Kühe melken lassen. Sie geben heute Abend allerdings viel Milch/Musik. Ein richtiges Feuerwerk an Songs, die in sich so verschieden sind, allerdings den gleichen Nenner, den Psychedelic Rock haben.

Stavros Dzodzosz stellt seine Mitstreiter „The Beast“ Maxime Cosandey und „The Architect“ Marco Mottolini vor und bedankt sich bei ihnen und dem Publikum. Obwohl die Jungs jetzt schon über zwei Stunden agiert haben, verlangt das Publikum natürlich eine Zugabe. Die gibt es dann mit Body In Mind, mit einigen Windungen und Wendungen, in einer langen Version.

Da ich Livemusik und deren Mitschnitte besonders mag, noch schnell an den Merchstand, um Live Music Is My Drug auf Vinyl mitzunehmen. Die Jungs sind auch sehr schnell da und signieren mir das Ding noch, welches noch in derselben Nacht ein paar Umdrehungen bei mir zu Hause macht. Ich kann mich gar nicht satthören an Dirty Sound Magnet. Ich scheine wohl von diesem Dirty Sound Magnet angezogen zu werden 🙂

Es stehen aktuelle noch ein paar Tourdates an, die ihr nicht verpassen solltet!

