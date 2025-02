Time For Metal – Event Rückblick Januar 2025

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Jarl und Xepereon auf Black Metal Double-Release-Party am 04.01.2025 im Neumünsteraner KDW (den Artikel findet ihr HIER!)

Thronehammer mit Support The Wright Valley Trio am 10.01.2025 im Elfer, Frankfurt a. M. (den Artikel findet ihr HIER!)

Paganfest am 10.01.2025 in der FILHarmonie Stuttgart-Filderstadt (den Artikel findet ihr HIER!)

A Life Divided am 10.01.2025 im Hirsch in Nürnberg (den Artikel findet ihr HIER!)

Iotunn auf Kinship Tour am 11.01.2025 im Godset, Kolding (den Artikel findet ihr HIER!)

Stick To Your Guns + Support am 16.01.2025 im Substage in Karlsruhe (den Artikel findet ihr HIER!)

The Halo Effect am 17.01.2025 in der Hamburger Markthalle (den Artikel findet ihr HIER!)

Milking The Goatmachine am 18.01.2025 im B-Hof in Würzburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Chaos Blast Meating – Howls From Above am 18.01.2025 im Feierwerk München (den Artikel findet ihr HIER!)

Papa Roach am 23.01.2025 in der Jahrhunderthalle, Frankfurt (den Artikel findet ihr HIER!)

Impvlse am 23.01.2025 im Z-Bau in Nürnberg (den Artikel findet ihr HIER!)

Emil Bulls mit Self Deception und With Heart am 24.01.2025 in der Kieler Pumpe (den Artikel findet ihr HIER!)

Grave Digger auf 45th Anniversary Tour am 24.01.2025 in der Markthalle, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

D-A-D auf Speed Of Darkness-Tour am 25.01.2025 in der Jyske Bank Arena in Odense (Dänemark) (den Artikel findet ihr HIER!)

Insomnium am 25.01.2025 Im Wizemann, Stuttgart (den Artikel findet ihr HIER!)

Siamese am 26.01.2025 im Hirsch in Nürnberg (den Artikel findet ihr HIER!)

Splinter mit Support von Old Moon Madness am 30.01.2025 in Lucky’s Luke in Trier (den Artikel findet ihr HIER!)

The Halo Effect & Support am 31.01.2025 im LKA Longhorn (den Artikel findet ihr HIER!)