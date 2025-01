Impvlse am 23.01.2025 im Z-Bau in Nürnberg

Event: Ressurection Tour 2025

Künstler: The Cake Is A Lie, Lost In Hollywood, Impvlse

Ort: Nürnberg, Z-Bau

Datum: 23.01.2025

Kosten: ca. 18,oo €

Genre: Modern Metal, Melodic Hardcore, Metalcore

Besucher: ca. 136

The Cake Is A Lie

Lost In Hollywood

Impvlse Fado Blurry Darker Us Nichts Silence We Confession Greyshift Sleep/Sing Deep Body Bag Deadly Remedy All Night Obsessed Lovely Make Me Feel Alright Sad Midnight The Beauty Of Death Coma Deadline Juntos What Do You Want Bloom Blackout Omen Constellations / White Noise Cannibals Saint Crown Collateral

Den Roten Salon im Nürnberger Z-Bau einfach mal ausverkauft bekommen, und das unter der Woche! Eine Riesenleistung für Impvlse aus Mittelfranken, ihres Zeichens Progressive Metaller mit Hang zum Metalcore. Heute ist zugleich der Auftakt ihrer Resurrection-Tour, die sie im Januar nach Nürnberg, Würzburg, Köln und Frankfurt führt. Nürnberg ist zugleich der Auftakt und der Pulsmesser für die Stimmung des Publikums. Beides mit Bravour bestanden! 136 Leute sind gekommen, etliche müssen auch wieder gehen, weil der Rote Salon ausverkauft ist. Die Fans sind zeitig da, wollen sie doch auch sehen, was die zwei Vorbands zu bieten haben.

Pünktlich um 20 Uhr geht’s los, The Cake Is A Lie dürfen mit ihrem Set ran, Sound und Musik sind bei der Melodic–Hardcore-Band etwas gewöhnungsbedürftig, dafür gibt es von Sänger Julian, einem waschechten Nürnberger, viele Ansagen, der die „Menge aufwärmen will, dass sie sich nicht zerren“, die Besucher „tun sollen, zu was sie Spaß haben“ und allen dankt, „die sie heute Abend supporten“. Songs gibt es hauptsächlich von der 2022 erschienenen EP Fado. Zu erwähnen ist die aktuelle Video-Auskopplung Sleep/Sing, die Nummer auf der EP, sowie Nothing mit lyrischer Untermalung von Micha Kunze.

Schlag auf Schlag geht es um 21 Uhr weiter mit den Hamburgern von Lost In Hollywood, die schon eher meinem Musikstil entsprechen und deren Bring Me The Horizon bzw. Bad Omens Einflüsse man kaum leugnen kann. Emotionen gekoppelt mit harten Einschlägen prasseln auf die Besucher nieder und Songs wie Deep, Body Bag, All Night, das Duett Obsessed mit Chris von Impvlse, Make Me Feel Alright (im Original mit Jules Mitch von Setyøursails) oder der Titelsong ihres aktuellen Werkes The Beauty Of Death kommen bestens an und es wird fleißig getanzt und gepogt. Ein Set, das nicht viele Worte braucht und durch seine Musik besticht. Weiter so!

Das Set endet um 21:45 Uhr, gleich im Anschluss um 22 Uhr dürfen die Headliner endlich ran. Die sind schon ganz heiß, vor ihren Fans zu spielen und hauen einen Reißer nach dem anderen raus. Hauptsächlich natürlich von der aktuellen EP Coma, zu deren Titelsong es auch schon das passende Video gibt. Aber live klingt das Stück ein Ticken besser, genauso wie Deadline, What Do You Want, Blackout, Omen, Cannibals oder Saint, bei dem noch mal der Sänger von Lost In Hollywood mit Chris singen darf. „Das hier geht raus an unsere Fans“, lässt der charismatische Frontmann von Impvlse das eine oder andere Mal verlauten, aber lieber lässt er mit seinen Jungs die Musik für sich sprechen. Energiegeladen, stets auf den Punkt, kraftvoll und trotzdem ruhig und eingängig, je nach Spielart. Ein sehr beeindruckendes Set, das zu Recht von den Fans gefeiert wird – eine Band, die man sich merken soll! Voll überzeugend – Prädikat beeindruckend!