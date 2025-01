Ancient Bards: veröffentlichen „Soulbound Symphony (Official Video)“ und kündigen neues Album für April an

Sechs lange Jahre sind vergangen, Jahre, die von den Echos ferner Erinnerungen erfüllt waren. Jetzt wird die Saga mit Soulbound Symphony fortgesetzt, der brandneuen Single, die die triumphale Rückkehr der Ancient Bards markiert!

Seht euch das Video zu Soulbound Symphony hier an:

Und wie es sich für eine große Geschichte gehört, sind auch legendäre Gäste mit von der Partie: Simone Mularoni, der seine Gitarre in einem atemberaubenden Shred-Duell an der Seite von Claudio schwingt. Gabriele Boschi verzaubert mit seiner Geige und webt zauberhafte und ergreifende Melodien, die die epische Atmosphäre noch verstärken.

Soulbound Symphony ist mehr als nur eine Single. Es ist ein Schlachtruf, ein Ruf zum Abenteuer und der Beginn dessen, was noch kommen wird. Bereitet euch darauf vor, von einer epischen Kraft mitgerissen zu werden, die ihresgleichen sucht.

The Black Crystal Sword-Saga geht weiter!

Ancient Bards freuen sich sehr, die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Artifex anzukündigen. Erhältlich am 23. April in Japan, am 25. April in Europa und digital weltweit, am 16. Mai in den USA und Kanada. Dieses Album markiert eine einzigartige Entwicklung in unserer musikalischen Reise und bringt einen noch reichhaltigeren, kraftvolleren und filmischeren Sound zum Vorschein.

Artifex – Tracklist:

1. Luminance And Abyss

2. My Prima Nox

3. The Vessel

4. The Empire Of Black Death

5. Unending

6. Ministers Of Light

7. Proximity

8. Soulbound Symphony

9. My Blood And Blade

**Suite Of Requiem And Solace**

10. Mystic Echoes

11. Under The Shadow

12. Sea Of Solitude

13. Artifex

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Das Coverartwork wurde von dem mächtigen Vincent Lefevre gestaltet.

Produktion: Daniele Mazza

Komposition: Daniele Mazza

Lyrics : Daniele Mazza und Sara Squadrani

Recording, Mixing & Mastering: Simone Mularoni im Domination Studio

Vorbestellung hier: https://orcd.co/ancient-bards-artifex

Artifex besteht aus 13 legendären Tracks und ist nicht nur ein Symphonic-Metal-Album, sondern eine cineastische Reise, die die Grenzen der Musik überschreitet. Jede Note und jedes Wort wird Sie in ein unvergessliches Erlebnis eintauchen lassen, das majestätische Orchestrierungen, atemberaubende Klanglandschaften und überwältigende Emotionen miteinander verbindet. Geheimnisse, Verrat, Schlachten, Liebe und Hoffnung, jedes Element einer unsterblichen Saga wird in diesem beispiellosen Meisterwerk zum Leben erweckt.

Ancient Bards Besetzung:

Sara Squadrani – Gesang

Daniele Mazza – Klavier & Orchestrierung

Claudio Pietronik – Lead-Gitarren

Simone Bertozzi – Rythmusgitarren & Growls

Federico Gatti – Schlagzeug

Martino Garattoni – Bass

Ancient Bards online:

https://www.ancientbards.com

https://www.facebook.com/ancientbards/