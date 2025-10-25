Memories Of Old – Never Stop Believing

Artist: Memories Of Old

Herkunft: Großbritannien

Album: Never Stop Believing

Spiellänge: 60:04 Minuten

Genre: Symphonic Power Metal

Release: 24.10.2025

Label: Limb Music

Link: https://memoriesofold-limbmusic.bandcamp.com/album/never-stop-believing

Bandmitglieder:

Gesang – Noah Simmons

Gitarre, Drums, Keyboards, Orchetration, Backing Vocals – Billy Jeffs

Bass – Rhys Morgan

Keyboard – Anthony Thompson

Leadgitarre – Wayne Dorman

Tracklist:

The Turn Of A Page (Intro) Never Stop Believing Guardians Of The Kingdom Memories Of Old Fly Away Together After The Storm Fire In The Night Life Begins Again End Of The Tunnel Rebirth: An Epilogue Journey To The Stars

CD Only Bonus Track: Some Day Soon

Mit The Zeramin Game feierte Multi-Instrumentalist, Songwriter und Arrangeur Billy Jeffs ein umjubeltes Debütalbum seiner Band Memories Of Old. Nun, fünf Jahre danach, folgt der zweite Streich. Durch die Zusammenarbeit mit Keyboarder Anthony Thompson sorgen sie seit 2017 für den Kern der Band. Symphonic Power Metal ist in England eigentlich ein nicht so beachtetes Genre. Diese Spielart ist in Deutschland und Skandinavien durch Blind Guardian, Stratovarius oder Hammerfall beliebt und erfolgreich. Umso erstaunlicher ist diese knapp über eine Stunde lange, außerordentliche Produktion.

Die Singles Guardians Of The Kingdom und Fly Away Together stammen noch aus den Jahren 2022 und 2023, als Sängerin Jamie Jordan (Skies Turn Black) und Tommy Johannson (Majestica, ex-Sabaton) noch zur Band gehörten. Eine weitere Voranzeige war das Video zu Memories Of Old.

Es geht los wie zu einem Science-Fiction-Film. Das instrumentale Intro The Turn Of A Page lässt noch nicht ahnen, was den Hörer dann erwartet. Mit Never Stop Believing wird die Richtung Power Metal vorgegeben. Guardians Of The Kingdom startet balladesk, steigert sich aber gewaltig. Danach hört man deutlich die Weiterentwicklung der Musik mit Sänger Noah Simmons und Gitarrist Wayne Dorman (ex-Onslaught). Eine gewisse Radiotauglichkeit beweist der Abschluss des digitalen Albums Journey To The Stars.

Ich gehe jetzt nicht auf jeden Track einzeln ein, dafür bietet dieses Album einfach zu viel. Wer Fans von Gloryhammer, Majestica, HammerFall, Rhapsody Of Fire, Symphonity oder Twilight Force ist, sollte auf jeden Fall mal reinhören. Es ist ein starkes Comeback mit klassischem symphonischem Power-Metal, das auf das Debüt der Band, The Zeramin Game, aufbaut.

Aufgenommen wurde das Album in den MOO Studios von Billy Jeffs, wo er analoge und digitale Techniken verschmilzt. Veredelt wurde das Material dann von niemand Geringerem als Alessio Garavello, dem Sänger von Power Quest in den Londoner Rogue Studios. Das Artwork entwarf Keyboarder Anthony Thompson selbst.

Die Band möchte mit dem Material demnächst auch live auftreten. Hierfür suchen sie noch einen geeigneten Schlagzeuger, denn Billy Jeffs möchte auf den Bühnen die Gitarre spielen.

Das Album ist digital als Download und Stream erhältlich. Physikalisch ist es nur als CD im Juwel Case erschienen.