STAY METAL Festival Wacken: Tickets werden knapp

Heavy Metal Fans, haltet euch fest! – Der Herbst wird TRVE!

Nach dem legendären Wacken Open Air folgt das nächste monumentale Spektakel: Das Stay Metal Festival am 31.10.25, präsentiert vom legendären LGH, dem Landgasthof Wacken. Das Versprechen: Metallische Classics und neue Acts, bereit, sich vor euch zu beweisen! Es wird headbangt, getrunken und gefeiert, ganz wie es die Metal-Götter uns befohlen haben!

Vier grandiose Bands rocken die Bühne zu einem unschlagbaren Ticketpreis und Power, die euch über 5 Stunden feinsten Metal durch die Venen pumpt! Noch gibt es ein paar wenige Tickets! – Sichert sie euch unter wacken.deinetickets.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Bands:

Powerslave :

Seit mehr als 20 Jahren ist die Hamburger Band Powerslave unterwegs, um die Klassiker der Metal-Legende Iron Maiden ihren Fans zu präsentieren.

Die Liste der Klassiker ist lang: Run To The Hills, Wasted Years, The Number Of The Beast, Fear Of The Dark und The Trooper finden sich ebenso im Programm von Powerslave wieder, wie exklusive Stücke à la Alexander The Great, Seventh Son Of A Seventh Son oder Rime Of The Ancient Mariner!

Powerslave haben es sich auf die Fahne geschrieben, die Songs der eisernen Jungfrau mit viel Herzblut und Leidenschaft detailgetreu auf die Bühne zu bringen, und lassen so die Fan-Herzen höherschlagen. Mit ihrer impulsiven Liveshow katapultieren sie seit 1998 jedes Publikum in den siebten Iron-Maiden-Himmel.

Motörizer:

Es erfordert eine gewisse Reife – und jede Menge Biss –, um einem Motörhead-Tribut gerecht zu werden. Motörizer liefern genau das.

Seit 2012 feiert dieses kraftvolle Trio seinen größten musikalischen Einfluss mit seiner explosiven Motörhead-Tribute-Show. Mit purer Energie und unerschütterlicher Authentizität erwecken Motörizer den Geist von Lemmy und sein Vermächtnis auf der Bühne zum Leben.

Ihr 60- bis 90-minütiges Set umfasst die komplette Tracklist des legendären Live-Albums No Sleep ‚til Hammersmith von 1981 – ein Meilenstein der Rockgeschichte und bis heute ein Fanliebling.

Nach dem Tod von Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister im Jahr 2015 ist jede Motörizer-Show mehr als nur ein Auftritt. Sie ist eine Hommage an ein lautes Leben und ein Vermächtnis, das nicht verblassen will.

Tyson:

Die Kieler Urgesteine um den melodiösen Schreihals Kochi spendieren mit ihrem Melodic Thrash und dem neuen Album Return Of The Beast uns eine komplette Breitseite ihres Könnens und werden uns einen Rundumschlag ihrer Schaffensphase kredenzen mit Brettern wie From The Ashes, Apokalypse Survivor, der allseits beliebten und gleichzeitig gefürchteten Moshpit Alliance und nicht zuletzt Mexican Death. Wer das verpasst, hat zwar am nächsten Tag weniger Nackenschmerzen, ist aber auch definitiv nicht TRVE!

Vladimir Harkonnen:

Sie sind ebenfalls Kieler Urgesteine und sind Ende 2006 hervorgegangen aus einer Fusion der gerade aufgelösten Bands Bonehouse, 2nd Engine und nicht zu vergessen N.O.M., aber erst musste man einen Namen finden. Da sich viele der Texte um totalitäre Systeme oder auch mal fiktive fiese Halunken drehen, landete man bei einem der hässlichsten Schurken der Literatur- und Filmgeschichte: dem schwärenübersäten Baron Vladimir Harkonnen aus der Romanserie Der Wüstenplanet/Dune von Frank Herbert.

Als Stil kristallisierte sich etwas heraus, was die Band „Thrash flavoured Hardcore“ taufte. Aber egal, welchen Stempel man der Band aufdrücken mag, live bleibt kein Auge trocken. „Mit unbändiger Leidenschaft“ werde „Hardcore vom Feinsten“ geboten, befanden die Kieler Nachrichten mal.

STAY TRVE! STAY METAL!