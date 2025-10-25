A Cold Paradise: veröffentlichen neue Video-Single „The Prettiest Girl On Earth“ und geben komplettes Band-Line-up bekannt

Nach den erfolgreichen Singles El Perdón und dem Bruno Mars Cover zu Talking To The Moon, führen A Cold Paradise ihren kreativen Weg mit der Veröffentlichung ihrer brandneuen Videosingle The Prettiest Girl On Earth fort, ein Song, der mit seinem modernen Sound, eingängigen Hooks und druckvoller Produktion überzeugt.

The Prettiest Girl On Earth fängt die Essenz weiblicher Schönheit ein, sie ist der strahlende Stern, die Muse, deren Anmut dieses kalte Paradies in eine Oase der Liebe verwandelt. Der Song vereint moderne Metal-Elemente mit einem energiegeladenen, eingängigen Sound und bleibt sofort im Ohr.

„Ich habe so lange darauf gewartet, meinen ersten Originaltrack unter dem Namen A Cold Paradise zu veröffentlichen. Es ist ein moderner, knackiger und kraftvoller Track geworden, und ich hoffe, dass er euch gefällt“, sagt Antonio Calanna, Frontmann und kreativer Kopf von A Cold Paradise, der vielen auch als Sänger bei All For Metal bekannt sein dürfte.

Mit der neuen Single stellen A Cold Paradise auch ihr komplettes Line-up vor, eine Formation aus internationalen Top-Musikern und Tänzerinnen, die die energiegeladene Vision der Band auf die Bühne bringen werden:

Antonio Calanna – Gesang

Tim Kanoa Hansen – Lead Gitarre

Paolo Avanzini – Rhythmusgitarre / Gesang

Dominik Gusch – Bass

Daniele Motta – Schlagzeug

Christina Schulz – Tänzerin / Choreografin

Sofia Verderio – Tänzerin

Mit dieser Besetzung ist A Cold Paradise bereit, die moderne Metal-Szene aufzumischen, mit großem Sound, theatralischer Energie und einem unverwechselbaren Stil!

Über A Cold Paradise:

Antonio Calanna, die kraftvolle Stimme bekannt durch All For Metal und als aufstrebende Größe in der internationalen Metal-Szene, präsentiert nun sein bislang persönlichstes und ambitioniertestes Projekt: A Cold Paradise (ACP), ein mutiges, künstlerisches Konzept, das ganz von seiner Vision, Stimme und Energie getragen wird.

Mit seinen markanten, cineastischen Vocals, kombiniert mit modernen Sounds und einer frischen, jungen Power, ist A Cold Paradise mehr als nur eine Band: es ist Antonio Calannas eigenes Metal-Universum. Gemeinsam mit einer erstklassigen Besetzung aus Musikern, Tänzerinnen und Kreativen erschafft Antonio ein genreübergreifendes Live-Erlebnis, das harte Riffs, eingängige Melodien und eindrucksvolle Choreografien miteinander vereint.

Im Kern ist A Cold Paradise Antonio Calannas persönliche Mission: Bühnen zu entfachen, Grenzen zu sprengen und ein klangliches wie visuelles Erlebnis zu schaffen, das Fans nie vergessen werden.