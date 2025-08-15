Antonio Calanna (All For Metal): gibt neue Band A Cold Paradise bekannt, und unterschreibt bei Perception

Antonio Calanna, Ausnahme-Stimme von All For Metal und aufstrebende Größe in der internationalen Metal-Szene, hat einen Plattenvertrag bei Perception – A Division of Reigning Phoenix Music unterschrieben und präsentiert sein bislang persönlichstes und ambitioniertestes Werk: A Cold Paradise!

Mit seinem unverwechselbar wilden und zugleich cineastischen Gesang, kombiniert mit modernen Einflüssen und einer frischen Welle jugendlicher Power, ist A Cold Paradise weit mehr als nur eine Band und künstlerisches Projekt – es ist Antonio Calannas umfassendes Metal-Universum. Mit A Cold Paradise vereint Antonio eine erstklassige Besetzung aus Musikern, Tänzern und Kreativen – deren Namen schon bald enthüllt werden sollen – und schafft ein Genre-sprengendes Live-Erlebnis, das schwere Riffs, packende Melodien und atemberaubende Choreografien miteinander verbindet. Fans dürfen sich auf eine mitreißende Reise freuen, denn A Cold Paradise wird eure Energie hochhalten und eure Lautsprecher zum Beben bringen!

Mit ihrer ersten, fesselnden Single El Perdón beweisen A Cold Paradise schon jetzt, alle Maßstäbe zu brechen und die Metal-Szene im Sturm zu erobern. Dieser bombastische Track – Antonios ungezähmte Trademark-Vocals und ein Sound, der so explosiv ist, dass er jede Bühne zum Lodern bringt – liefert bereits jetzt einen unvergesslichen Vorgeschmack auf ganz großes musikalisches Kino, das wir von A Cold Paradise in der Zukunft noch erwarten dürfen!

Stream/Download El Perdón jetzt auf: https://acp.rpm.link/elperdonPR

Das Musikvideo zum Song feiert hier Premiere:

Antonio freut sich: „Endlich darf ich verraten, dass ich meinen allerersten Plattenvertrag unterzeichnet habe! Bereits in den Kinderschuhen fand ich im Singen Geborgenheit. Ich bin einfach von Musik besessen, weshalb hiermit mein größter Traum wahr wird. Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, meine eigenen Songs zu schreiben, zu veröffentlichen und auf den Bühnen der Welt zu präsentieren. Und nun stehe ich hier und gebe bekannt, dass ich mit meinem neuen Projekt – A Cold Paradise – bei Perception unterschrieben habe! Ein surrealer Moment: Eine Mischung aus Dankbarkeit, Freude und Ungläubigkeit. Hinter diesem stehen jahrelange harte Arbeit, zahlreiche Opfer und Zeiten, in denen ich am liebsten aufgegeben hätte… Doch etwas tief in meinem Inneren hielt die Flamme am Leben und sorgt nun dafür, dass dieses Feuer für eine gewaltige Explosion sorgt. Tausend Dank an Jochen Richert, der seit meinen Anfangstagen bei All For Metal an mich glaubt und mir nun mit Rat und Tat zur Seite steht, während ich diesen nächsten Schritt nehme. Dieses neue Kapitel ist laut, emotional und cinematisch – einfach Antonio!“

Perception-Labelstratege Nils Wasko fügt hinzu: „Ich kann mich Antonios Worten eigentlich nur anschließen: Spätestens seit seinem kometenhaften Aufstieg mit All For Metal sollte allen klar sein, dass wir es hier mit einem geborenen Entertainer zu tun haben, der noch lange nicht am Ende ist. A Cold Paradise ist exakt das, was noch fehlte, um seine Stimme und Bühnenpräsenz noch mehr ins Rampenlicht zu rücken und ich bin mir sicher, dass uns dies gemeinsam gelingen wird. Benvenuto a Perception!“