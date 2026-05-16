A Cold Paradise: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single „Here I Rise“

Mit Here I Rise präsentieren A Cold Paradise die neueste Single samt offiziellem Musikvideo. Hinter dem neuen Projekt steht Antonio Calanna, vielen Metal-Fans bekannt als ehemaliger Sänger von All For Metal. Der Song markiert ein kraftvolles neues Kapitel und verbindet moderne Härte, emotionale Intensität und hymnische Energie zu einem eindringlichen Statement.

Here I Rise steht sinnbildlich für den Spirit von A Cold Paradise: Wachstum, Transformation und die Entschlossenheit, aus Emotionen Stärke zu erschaffen. Getragen von dynamischen Riffs, intensiver Atmosphäre und einer kompromisslosen Performance zeigt die Single die rohe Energie und musikalische Vision des Projekts.

Calanna über die neue Single: „Here I Rise ist ein Statement. Nach unseren ersten Liveshows haben wir die Verbindung mit dem Publikum gespürt und wussten, dass das erst der Anfang ist. Dieser Song fängt genau das ein, wofür A Cold Paradise stehen: den Willen zu wachsen, aufzusteigen und Emotionen in etwas Kraftvolles zu verwandeln. Er ist roh, energiegeladen und kompromisslos intensiv.“

A Cold Paradise ist eine Modern Alternative-Metal-Band, die 2025 von Antonio Calanna gegründet wurde und bei Perception – A Division of Reigning Phoenix Music unter Vertrag steht. Die Band vereint Atmosphäre, Melodie und emotionale Tiefe mit kraftvollem Heavy-Sound.

Schwere Riffs treffen auf ausdrucksstarke Melodien, cineastische Klangwelten und gezielt eingesetzte elektro- Elemente, die den emotionalen Bogen jedes Songs prägen. Musik, Texte und visuelle Gestaltung verschmelzen zu einer klaren künstlerischen Identität, in der Storytelling, Kontraste und Emotion genauso zählen wie die Breakdowns. Zwischen Verletzlichkeit und Kraft balancierend, schaffen A Cold Paradise einen dynamischen, eindringlichen und unverkennbar menschlichen Sound.

A Cold Paradise Line-Up:

Antonio Calanna – Vocals

Paolo Avanzini – Gitarre, Vocals

Luca Birocco – Gitarre

Fortunato De Negri – Bass

Daniele Motta – Drums