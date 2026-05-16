Repentance: kündigen neues Album „Retaliate“ an und veröffentlichen Titeltrack

Repentance aus Chicago haben ihr drittes Album Retaliate angekündigt, das am 17. Juli 2026 über Noble Demon erscheinen wird. Zusammen mit der Bekanntgabe hat die Band den Titelsong des Albums als erste Single veröffentlicht und bietet damit einen intensiven Vorgeschmack auf das, was ihr bisher kraftvollstes und fokussiertestes Album zu werden verspricht.

„Retaliate ist ein direkter Schlag ins Gesicht“, kommentiert Sänger Adam Gilley. „Der Song hat diese gnadenlose Intensität und diese eingängigen Hooks. Also hört rein und dreht voll auf!!!!“

Repentance wurden 2018 von Gitarrist Shaun Glass (ex-Soil, Dirge Within) gegründet und haben sich mit einem Sound, der auf Groove, schweren Riffs, technischer Präzision und unerbittlicher Intensität basiert, einen Namen in der Modern Metal -Szene gemacht. Aus der Szene Chicagos hervorgegangen, gewann die Band schnell an Popularität und stand unter anderem mit Acts wie Trivium, DevilDriver, Jinjer, Sacred Reich und Toxic Holocaust auf der Bühne.

Ihr Debütalbum God For A Day (2020) fand große Beachtung bei den Kritikern und führte 2021 zu einem weltweiten Plattenvertrag mit dem deutschen Label Noble Demon. Diese Partnerschaft läutete ein neues Kapitel für die Band ein, beginnend mit der EP Volume I – Reborn (2021), auf der Sänger Adam Gilley vorgestellt wurde und Trivium-Gitarrist Corey Beaulieu als Gast auftrat.

2023 legten Repentance mit ihrem zweiten Album The Process Of Human Demise nach, einer Platte, die ihren Ruf als Band, die die Intensität des Groove Metal mit der Präzision des modernen Thrash verbindet, weiter festigte. Das von Alex Lackner produzierte und von Chris Collier gemischte und gemasterte Album enthielt zudem Gastbeiträge von Corey Beaulieu und Milo Silvestro (Fear Factory) und zog Vergleiche mit Genre-Größen wie Pantera und Lamb Of God nach sich.

Retaliate Tracklist:

1. From Violence To Silence

2. What’s Done Is Done

3. Retaliate

4. Unholy Guardian

5. Fade Into Silence

6. Among The Wolves

7. Annihilate

8. Concrete Coffin

9. Bleeding Out

10. Blood Of The Earth

Mit Retaliate treibt die Band ihren Sound nun weiter voran. Erneut von Alex Lackner bei Accelerated Sound produziert, wurde das Album von Ari Mihalopoulos im Inner Light Studio abgemischt – eine Kombination, die dem bisher aggressivsten Material der Band sowohl Vertrautheit als auch eine frische klangliche Perspektive verleiht. Das Album besticht durch knallharte Grooves und ununterbrochen aggressive Hooks, die den Sound der Band weiterentwickeln, während sie gleichzeitig in der Intensität verwurzelt bleibt, die sie seit ihren Anfängen auszeichnet.

Retaliate erscheint am 17. Juli digital über Noble Demon.

Repentance:

Adam Gilley – Vocals

Shaun Glass – Guitar

Eric Burns – Guitar

Eric Karol – Bass

Brandon White – Drums