Repentance: neues Lyric Video (feat. Corey Beaulieu von Trivium) und Plattenvertrag bei Noble Demon

Die in Chicago, Illinois ansässige Metalband Repentance hat ihr weltweites Signing bei Noble Demon bekannt gegeben. 2018 vom ehemaligen Soil– und Dirge Within Gitarristen Shaun Glass gegründet, wurde die Band schnell für ihren schweren, dynamischen und detailreichen Sound bekannt. Mit ihrem Debütalbum (God For A Day, 2020) und zahlreichen Shows mit hochkarätigen Acts wie Trivium, Devildriver, Jinjer, Skull Fist, Toxic Holocaust, Sacred Reich und anderen, haben Repentance in der Szene bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen und verkörpern einen Sound, der Fans extremerer Klänge mit Sicherheit begeistern wird.

„Wir freuen uns, mit dem mächtigen Noble Demon Records für unsere kommenden Veröffentlichungen zusammenzuarbeiten! Ich war beeindruckt davon, wie ein so neues Label Wellen schlägt! Mit dem vielfältigen Roster, dem professionelle Team und Patricks (CEO Noble Demon) erstaunlicher Geschichte in der Metal-Industrie, ist es der perfekte Ort für unsere Musik!“ kommentiert Shaun Glass.

Um das neue Kapitel mit einem großen Knall zu beginnen, haben Repentance ein Lyric Video für ihre neue Single Reborn veröffentlicht, auf der kein Geringerer als Corey Beaulieu von den mächtigen Trivium ein Gastsolo an der Gitarre beigesteuert hat. Reborn ist ein erster Einblick in die kommenden EP der Band, welche noch in diesem Jahr erscheinen soll, wie auch die erste Veröffentlichung mit einem erneuerten Line-Up:

Neuverpflichtung und Sänger Adam Gilley erklärt:

„Als ich das erste Mal den Track für Reborn hörte, wusste ich, dass ich ein Teil von Repentance sein wollte. Dieser Song ist ein direkter Schlag ins Gesicht. Ich liebe die Intensität dieses Songs und Corey (Trivium) liefert einfach nur ab… Egal, ob ihr zu Hause, auf der Arbeit, im Fitnessstudio oder wo auch immer seid. DREHT DEN SONG AUF!!!“

Patrick Walch (Noble Demon) fügt hinzu:

„Als ich Repentance letztes Jahr entdeckte, als ich ihre erste Single und dann das Album God For A Day hörte, wusste ich sofort, dass ich hier etwas Besonderes gefunden habe. Nachdem ich mich eine Weile mit Shaun Glass unterhalten hatte, wussten wir, dass die Stimmung zwischen uns mehr als stimmig war, so dass es keiner großen Verhandlungen bedurfte, um gemeinsam an den nächsten Songs zu arbeiten. Ich bin stolz darauf, ein weiteres Mitglied in der Noble Demon Familie willkommen zu heißen, diesmal mit der Art von US Metal Sound, den ich schon immer an Bands wie Trivium, Lamb Of God, Devildriver etc. geschätzt habe! Alles Bands, mit denen ich auch aufgewachsen bin und das Corey von Trivium das Solo auf dieser neuen Single spielt, ist eine große Ehre für uns alle. Hört euch Repentance an, ihr werdet nicht enttäuscht sein!“

Reborn wurde von Alex Lackner (Accelerated Sound) produziert und von Chris Collier (CMC 21 Productions) gemixt und ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich

Repentance:

Adam Gilley – Vocals

Shaun Glass – Guitar

Eric Burns – Guitar

Eric Karol – Bass

Brandon White – Drums

Info:

http://www.repentanceband.com

https://www.facebook.com/WeAreRepentance